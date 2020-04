Celebridades Luana Piovani volta a alfinetar Pedro Scooby: “Inverte o jogo”

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Apresentadora e o ex são pais de três filhos Foto: Divulgação Apresentadora e o ex são pais de três filhos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani voltou a alfinetar o ex-marido, Pedro Scooby, por meio de texto compartilhado em seu Instagram. A apresentadora repostou uma dissertação criada pela psicóloga e influenciadora digital Manuela Xavier, em que cita a briga pública do ex-casal e aborda a inversão de valores quando se trata do cuidado com os filhos.

“Tá achando tudo muito estranho? Inverte o jogo. Coloca o pai com a guarda de três crianças e deixa a mãe no mundo, livre, de boyzinho novo a tiracolo. Por que naturalizamos o óbvio, que é a mãe ficar com a guarda dos filhos? Não consigo imaginar em que momento a educação parental precisa de uma vagina para se operar. Os homens podem ficar encarregados da criação e da guarda dos filhos também, né? E querem abrir mão de sua liberdade? Aí não, né”, começa o texto.

Na sequência, a psicóloga ainda fala sobre a normalização de sobrecarregar a mulher no processo parental. “A cultura é cruel com mulheres. Essa mulher do caso em questão, assim como todas as outras, não está louca. Não está exagerando. Não está sendo uma atriz. Ela está cansada. Sobrecarregada. Exausta. Injustiçada. Incompreendida. Em vez de ir lá na página dela insuflar rivalidades que se convertem em engajamento para ele, repensem suas práticas”.

