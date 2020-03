Celebridades Giovanna Ewbank conta que bebê começou a chutar e tem esquecido palavras na gravidez

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Atriz mostrou um pouco de seu dia a dia ficando em casa Foto: Reprodução Atriz mostrou um pouco de seu dia a dia ficando em casa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 33, contou em sua conta no YouTube que o bebê que está esperando começou a chutar há três dias. Ela comemorou o momento e mostrou que está esquecendo algumas palavras enquanto fala: “Gravidez, o que você está fazendo com a minha cabeça?”, brincou.

Ewbank, que já é mãe de Titi, 6, e Bless, 5, ainda comentou, no vídeo publicado nesta sexta-feira (20), como está passando esse período em que está mais em casa e disse estar arrumando armários e separando coisas para doar. Segundo ela, já foram separadas cinco malas que serão encaminhadas para doação.

Na quinta-feira (19) a atriz compartilhou um vídeo em suas redes sociais mostrando seu filho, Bless, lendo história para os padrinhos através de uma ligação de vídeo. A madrinha do menino, a atriz Fernanda Paes Leme, está em isolamento em sua casa desde o início da semana, após ter sido diagnosticada com o novo coronavírus.

Casada com o ator Bruno Gagliasso, 37, a atriz está grávida de um menino, que deve nascer em julho. Em julho de 2019, o casal havia anunciou a chegada do então caçula, Bless, que nasceu no Maláui, mesmo país de Titi.

Segundo comunicado divulgado na época, a adoção da criança correu em sigilo, respeitando todas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano. “A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino”, informou a nota, na ocasião.

A primogênita Chissomo, apelidada de Titi foi adotada pelo casal em maio de 2016. Bruno e Giovanna são casados desde 2010.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário