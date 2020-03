Celebridades Quarentena com Anitta: cantora organiza aulas online e de graça na internet

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Dona de posto de brasileira mais seguida no Instagram, a cantora quer organizar diversas transmissões ao vivo na rede social Foto: Reprodução/Instagram Dona de posto de brasileira mais seguida no Instagram, a cantora quer organizar diversas transmissões ao vivo na rede social. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta é uma das famosas que decidiu aderir à quarentena voluntária para prevenção do coronavírus. No entanto, o momento não significa descanso para a cantora: com uma forte veia empreendedora, a artista – que negou ter sido diagnosticada com a covid-19 – decidiu usar suas redes sociais em prol de trabalhadores autônomos. Dona de posto de brasileira mais seguida no Instagram, a cantora quer organizar diversas transmissões ao vivo na rede social.

Após cancelar sua festa de aniversário por conta da pandemia, Anitta anunciou a novidade nas redes sociais. “A versão empresária que cuida da carreira e não ia aguentar uma quarentena sem produzir alguma coisa pra vocês. Pensando nos trabalhadores autônomos que podem estar sendo afetados pela quarentena resolvi fazer um estímulo de aulas online ao vivo no meu Instagram”, escreveu a famosa, cobrada previamente por fã por não ter se manifestado sobre ações preventivas da doença na internet.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a ideia e até mesmo famosos contaram que gostariam de participar. Fernanda Paes Leme, com diagnóstico de coronavírus confirmado, foi uma das que se manifestou. “Aulas das 18hs tô dentro”, escreveu. A modelo Nicole Bahls se animou: “Vou acompanhar”. A sertaneja Maiara, dupla de Maraisa, também garantiu que estaria conectada. “Eu tô dentro”, postou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário