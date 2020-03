Magazine Donatella Versace doa 200 mil euros para ajudar no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A designer de moda italiana Donatella Versace, de 64 anos, se uniu às marcas de luxo que estão se mobilizando para amenizar o impacto do coronavírus na Itália, país que contabiliza mais de 2,5 mil mortos.

Ela e sua filha, Allegra, de 33 anos, anunciaram a doação de 200 mil euros ao departamento de UTI do hospital San Raffaele, em Milão. Giorgio Armani, com outras instituições italianas, doou 1,25 milhão de euros ao hospital, no começo do mês.

A LVMH e a Kering, empresas de moda de luxo, doaram 2 milhões de euros e 1 milhão, respectivamente, para a Sociedade da Cruz Vermelha da China para ajudar com os suprimentos médicos.

