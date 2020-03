Celebridades Taís Araujo fala sobre fazer serviço doméstico durante quarentena e é criticada por internautas

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Atriz foi dispensada das gravações de "Amor de Mãe" devido ao Covid-19 Foto: João Miguel Jr/Divulgação Atriz foi dispensada das gravações de "Amor de Mãe" devido ao Covid-19. (Foto: João Miguel Jr/Divulgação) Foto: João Miguel Jr/Divulgação

A atriz Taís Araujo, 41, usou suas rede sociais para comentar um pouco de sua rotina durante o isolamento que tem feito com a família para evitar a disseminação do novo coronavírus. Alguns internautas, no entanto, criticaram suas mensagens.

“Para uma pessoa mega privilegiada que nunca precisou fazer serviços de casa, descobrir que manda bem na faxina e ainda forma uma bela dupla de donos de casa com o companheiro, é o coronavírus abalando as estruturas”, disse ela.

Alguns internautas criticaram: “A bonita acha que merece mérito por limpar a própria privada e lavar a própria calcinha”, afirmou um. “Legal que você está aí na sua mansão com seu marido, eu estou indo trabalhar de ônibus longe da família e amigos”, disse outro.

Mas a atriz não deixou barato e respondeu: “Eu sou mesmo uma privilegiada, eu sei. Poder estar de quarentena não deveria ser, mas é um privilégio. Tente se proteger, se cuidar e cuidar do outro. Vai passar, vamos pensar assim e agir com responsabilidade.”

Por conta do novo coronavírus, os atores da TV Globo foram dispensados das gravações das novelas, que serão substituídas por reprises a partir da próxima semana. “Amor de Mãe”, que tem Taís como uma das protagonistas, dará lugar a “Fina Estampa” (2011-2012) a partir de segunda-feira (16).

No Brasil, já são mais de 600 pessoas confirmadas com a doença e sete mortes. Entre os famosos que já confirmaram estar com a doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, os cantores Di Ferrrero e Preta Gil e as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho.​

