Magazine Gisele Bündchen comemora o aniversário do marido Tom Brady em família

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Na foto publicada, aparece toda a família: Gisele, Tom e os filhos Benjamin e Vivian. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com 40 anos recém completados, Gisele Bündchen comemorou nesta segunda-feira (03), o aniversário do marido Tom Brady, quarterback pelo Tampa Bay Buccaneers. Eles estão isolados na nova casa na cidade da Florida, nos Estados Unidos, para onde eles se mudaram depois do novo contrato do jogador norte-americano. De lá, a modelo postou uma foto da família em seu perfil no Instagram e escreveu uma mensagem para o amado, que completa 43 anos.

“Feliz aniversário amor da minha vida! Você é o melhor pai, o melhor parceiro e o melhor amigo”, escreveu em inglês e português. Ela também disse estar animada com as aventuras que ainda estão por vir: “Nós te amamos muito”, declarou a brasileira.

No mês de julho passado, quando a modelo fez 40 anos, Brady também se declarou para a amada. Tom e Gisele estão casados desde o ano de 2009.

