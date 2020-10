Geral Gisele Bündchen compartilha três lições de beleza e autocuidado

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Gisele Bündchen é muito mais do que um ícone da moda internacional. (Foto: Reprodução)

Definitivamente, Gisele Bündchen é muito mais do que um ícone da moda internacional. Über model, ativista, escritora e muito mais, ela é uma grande fonte de inspiração para muitas pessoas que admiram seu jeito holístico de administrar a vida – muito aberta em relação a sua luta contra a ansiedade e ataques de pânico, ela sempre diz que encontrou paz interior com a ajuda da meditação e de hábitos sustentáveis.

Atualmente, Gisele também é o rosto da linha de cuidados com a pele da Dior, Capture Totale, e em uma online com especialistas e amigos da marca, como Joanna Czech, Valerie Espinasse, Gabriella Karefa-Johnson e Teo Wan Lin, compartilhou algumas lições de beleza e autocuidado. Ela também disse que aproveitou a quarentena para se reconectar profundamente consigo mesma, com a família e, principalmente, com os filhos.

Direto de Tampa, nos Estados Unidos, veja a seguir os cuidados e rituais que a top se propôs ao longo do tempo para cuidar da saúde, e claro, da beleza como um todo.

Acordar cedo

“Gosto de me levantar antes do sol nascer. Esse é um hábito que me ajuda muito a me manter mais centrada ao longo do dia, porque é o momento em que ninguém vai me chamar e posso dedicar um tempo só para mim – não tenho que alimentar os cães, as crianças ainda não vão precisar de mim… É o meu momento comigo mesma, gosto de meditar por 30 minutos. Quando chega às 7 horas e todo mundo está se arrumando para o dia, eu já estou pronta e que já me nutri e então sinto que sou uma pessoa, mãe e esposa melhores porque me dediquei um tempo sozinha antes.”

Segredo de beleza

“Para mim são muitas coisas, não acho que é apenas algo que aplicamos no rosto ou no corpo. É muito mais! É sobre como nutrimos nossas almas: que tipo de coisas estamos lendo, sobre o que estamos conversando e para onde direcionamos nossas energias. Precisamos alimentar nosso corpo, nossa mente e nossa alma de forma integral. Eu acho que é essa combinação que nos faz sentir melhor e, consequentemente, reflete na nossa imagem. Não existe poção mágica, mas sim um jeito de viver mais conscientemente.”

Rituais e meditação

“Eu acredito que criar rituais diários é extremamente importante para a nossa saúde e beleza como um todo. A meditação é um dos meus favoritos, eu sinceramente não sei como viveria sem. E até perceber isso foi um processo de ler os sinais do meu corpo – teve uma fase da vida em que eu estava tão agitada, comia e dormia mal, não respirava e comecei a sentir meu corpo falando ‘calma aí, vamos devagar!’. E quando percebemos esses sinais, precisamos fazer ajustes na rotina. Foi então que descobri o poder da respiração, da yoga e da meditação e isso virou um mundo novo para mim, um estilo de vida.” As informações são da revista Marie Claire.

