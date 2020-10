Geral Jennifer Lawrence lamenta não ter feito uma festa de despedida de solteira “de arromba”

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A atriz Jennifer Lawrence durante sua festa de noivado, em foto divulgada por amigas dela nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atriz Jennifer Lawrence disse ter se arrependido de não ter feito uma festa de despedida de solteiro “de arromba”. A celebridade de 30 anos trocou alianças com o empresário e diretor de galeria de arte Cooke Maroney em outubro de 2019. Ela expôs seu lamento pela festa que não realizou em participação no podcast “Absolutely Not”, da apresentadora norte-americana Heather McMahan.

Ela contou que acabou realizando uma festa de despedida de solteira conjunta com uma amiga que estava se casando próximo a ela. Lawrence disse ter se divertido muito, mas que poderia ter sido ainda mais agitada a celebração.

“Eu fiz uma grande festa de pijama no meu apartamento, mas vou dizer que me arrependo em não ter organizado uma festa de arromba”, disse a atriz ao ser perguntada sobre sua despedida de solteira.

“A minha amiga estava se casando ali por perto, fui na despedida dela e acabou também sendo a minha despedida. Foi o fim de semana mais divertido da minha vida. Não sei o que ela achou, mas eu me diverti demais”, afirmou a celebridade.

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2013 por seu trabalho em “O lado Bom da Vida” (2012), Lawrence foi apresentada a Cooke por amigos em comum em 2018.

Eles engataram o namoro logo em seguida e ficaram noivos em fevereiro de 2019. A festa de casamento dos dois contou com a presença de famosos como Adele, Cameron Diaz e Emma Stone.

O casamento de Jennifer Lawrence, no entanto, não afetou as reuniões que ela costumava fazer com seus amigos. A atriz de 30 anos admitiu que suas visitas costumam dormir na casa dela – e, muitas vezes, é o seu marido, Cooke Maroney, que vai dormir no quarto de hóspedes.

A estrela de “Jogos Vorazes” disse: “Eu nunca sei quando é o fim do encontro”, brincou ela, que é amiga de celebridades como Amy Schumer e Emma Stone.

Lawrence contou que, no dia anterior ao da entrevista, uma amiga tinha dormido em sua casa. “Minha amiga veio e não foi algo planejado; mas ela acabou passando a noite e nós dormimos em minha cama, enquanto meu marido dormiu no quarto de hóspedes”, disse, antes de adicionar: “Ele sabe o que fazer”.

A atriz também admitiu que, antigamente, tinha medo dessa dinâmica mudar quando ela e seus amigos se casassem. “Minha melhor amiga e eu costumávamos dormir uma na casa da outra o tempo todo. E aí ela se casou quando éramos muito jovens”, relembrou. “Eu tinha uns 24 anos e fiquei tipo: ‘Bem, eu entendo. Isso vai mudar. Você vai se casar’. E ela: ‘Ah, não vai’. E até hoje – ela está casada há sete anos – amamos festas do pijama de meninas.” As informações são da revista Monet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral