Rio Grande do Sul Gisele Bündchen consegue arrecadar mais de R$ 4,5 milhões para o RS

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Há uma semana, Gisele fez um apelo em inglês nas redes sociais falando sobre a tragédia no RS. Foto: Reprodução Há uma semana, Gisele fez um apelo em inglês nas redes sociais falando sobre a tragédia no RS. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gisele Bündchen, de 43 anos, compartilhou nesta quarta-feira (15) que o Fundo Luz Alliance, fundação de ajuda humanitária que criou em 2020, já arrecadou R$ 4.5 milhões para o Rio Grande do Sul. Mais de 16.750 pessoas já fizeram contribuições após a modelo fazer um apelo nas redes sociais.

A estrela gaúcha destacou nas redes sociais que essas doações vão mudar vidas e mencionou os projetos para os quais sua fundação vai destinar o dinheiro, sendo elas: Instituto Cultural Floresta, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão, Grupo Especialista em Resgate de Alto Risco (Gerar), Instituto Humus e Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Todos esses lugares estão trabalhando em prol das vítimas afetadas pelas enchentes que dominaram diversas partes do Estado brasileiro, seja oferendo roupa, comida ou ajudando nos resgastes de pessoas e animais que estão ilhados.

Pedido de ajuda

Há uma semana, Gisele fez um apelo em inglês nas redes sociais falando sobre a tragédia no RS. “O meu estado natal teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do Estado, não é só uma ou duas cidades. São mais de 350 cidades afetadas”, declarou.

“As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo e há muitos ainda a serem resgatados. Ninguém estava pronto para tal devastação”, completou.

O vídeo da modelo chegou até Elon Musk, bilionário que é dono na rede social X, antigo Twitter. Por lá, ele anunciou que faria uma contribuição por meio da Starlink, sua empresa de internet por satélite: “Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1 mil terminais para equipes de emergência e tornará gratuito o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere”.

Famosos internacionais

Outros famosos também estão pedindo ajuda. A organização sem fins lucrativos Beygood, fundada pela cantora norte-americana Beyoncé, compartilhou em suas redes sociais a parceria que realiza com a Central Única das Favelas (Cufa), que tem realizado ações de apoio ao RS. Na publicação, a instituição compartilhou formas de doar no Brasil e no exterior.

O britânico Louis Tomlinson, ex-integrante da banda One Direction, postou em seus stories que fez uma doação de suprimentos de urgência para as vítimas das enchentes. Ele também informou que vai disponibilizar pontos de coleta de doações em seus shows no Brasil, em São Paulo e Curitiba, nos dias 11 e 12 de maio, respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/gisele-bundchen-consegue-arrecadar-mais-de-r-45-milhoes-para-o-rs/

Gisele Bündchen consegue arrecadar mais de R$ 4,5 milhões para o RS

2024-05-15