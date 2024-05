Rio Grande do Sul Com enchentes no Rio Grande do Sul, confira dicas para se proteger de choques elétricos

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na volta para casa ou no reestabelecimento de comércios é preciso ter cautela a rede elétrica e equipamentos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com as inundações que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul, cresce a preocupação com choques elétricos, causados no acesso as residências inundadas, religação de sistemas de alimentação fotovoltaicos, manipulação de aparelhos ou circulação por ruas alagadas, com cabeamento caído. A RGE, distribuidora do grupo CPFL Energia que atende dois terços da distribuição de energia dos gaúchos, pede cuidado redobrado da população para resguardar a segurança de todos.

“Importante ressaltar que água e energia elétrica não combinam. Caso as pessoas se deparem com um cabo caído, não devem se aproximar ou tocar no cabeamento e não devem permitir que outras pessoas se aproximem. Caso este fio partido esteja em área alagada, todos devem manter distância”, afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Raphael Campos.

Quando o retorno às residências for considerado seguro e autorizado pela Defesa Civil, é crucial garantir que a energia esteja desligada ao verificar o poste padrão de entrada. Aproximar-se do postinho requer precaução, e essa inspeção deve ser realizada por um profissional especializado. Raphael Campos ressalta a importância de um eletricista devidamente qualificado e habilitado para conduzir uma avaliação completa das instalações elétricas antes de energizá-las novamente. Ele alerta para a possibilidade da água ter alcançado o postinho e infiltrado na tubulação elétrica da residência, reforçando a necessidade de avaliar tanto as instalações quanto os equipamentos elétricos.

Usina Fotovoltaica: se na sua residência tem painéis solares, com geração fotovoltaica, é preciso muito cuidado também. Não acione os locais cujos equipamentos (inversores, quadros, autotransformadores e demais componentes do sistema fotovoltaico) foram, ou estão, parcialmente ou totalmente submersos. Antes de ativar qualquer equipamento é importante contar com os serviços de um profissional especializado, evitando assim choques ou curtos-circuitos que podem ocasionar panes e até acidentes fatais.

“O principal conselho, e mais importante, é contar com os serviços e o aconselhamento de um especialista, na revisão das instalações elétricas das residências e comércios atingidos pelas inundações, evitando acidentes que podem causar danos aos imóveis ou serem fatais para seus ocupantes”, aconselha Raphael Campos. “Manter distância segura de equipamentos da rede elétrica pública e das residências, bem como não utilizar aparelhos elétricos na presença de umidade é uma dica importante nesses momentos”, finaliza.

RGE dá dicas para evitar acidentes elétricos em locais inundados

· Quando o retorno às residências for seguro, verifique se a energia está desligada. Um especialista deve realizar vistoria nas instalações elétricas antes de ligar a energia;

· Se tomar choque ao ligar torneiras e chuveiros elétricos, isso indica que existe um problema de aterramento (fio de terra) ou umidade na instalação;

· Não tente carregar aparelhos móveis como celulares e tablets em locais úmidos;

· Não ative o sistema fotovoltaico em locais cujos equipamentos foram, ou estão, parcialmente ou totalmente submersos na água;

· Não encoste em postes ou estruturas elétricas para se proteger das inundações e jamais tente desligar ou religar energia da rede elétrica da RGE por conta própria;

· Se encontrar algum cabo ou fio caído não se aproxime e evite a aproximação de outras pessoas isolando o local;

· Jamais tente levantar nenhum tipo de cabo para passagem de embarcações pois não se sabe se ele está energizado;

· Não manipule árvores caídas pois, no momento da queda, muitas vezes podem levar junto uma fiação energizada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-enchentes-no-rio-grande-do-sul-confira-dicas-para-se-proteger-de-choques-eletricos/

Com enchentes no Rio Grande do Sul, confira dicas para se proteger de choques elétricos

2024-05-15