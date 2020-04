Celebridades Giulia Costa “pede” a Justin Bieber para ser garota-propaganda de sua marca

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Giulia Costa é fã assumida de Justin Bieber. Nesta segunda-feira (13), a atriz publicou em seu Instagram fotos usando o filtro com logos da marca Drew House, da qual o cantor é dono. Fã do canadense, a filha de Flávia Alessandra pediu para ser “notada” por ele”.

“Justin Bieber, me nota e me chama para ser sua garota-propaganda”, escreveu Giulia, com diversos emojis da grife no rosto.

Recentemente, Giulia fez um vídeo as prantos após uma live de Bieber. “Justin Bieber, eu te amo. Será que algum dia eu vou superar o Justin? 20 anos na cara. Efeitos da quarentena??”, ainda escreveu Giulia, que virou motivo de piada da mãe e da irmã, Olívia, de 9 anos de idade.

“Gente, vocês estão entendendo tudo errado, criando um mutirão de fake news. Eu estava chorando só porque a live caiu, mesmo. Ele estava cantando músicas antigas, o que me relembrou todo nosso momento que a gente viveu junto”, brincou.

“Ele chamou você, mandou um pedido [risos]”, interrompeu Flávia Alessandra, aos risos. “Não, mãe, pelo amor de Deus, vai confundir mais as pessoas… é mentira. Ele estava cantando músicas antigas e fiquei meio emocionada, e chorei”. Olívia ainda provou a irmã: “meio?! meio?!”.

