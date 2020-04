Celebridades Internauta manda Anitta tomar no c* e ela responde: “Que delícia”

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Anitta não deixou barato e respondeu, de forma educada, com direito até a agradecimento Foto: Reprodução/Instagram/Anitta Anitta não deixou barato e respondeu, de forma educada, com direito até a agradecimento. (Foto: Reprodução/Instagram/Anitta) Foto: Reprodução/Instagram/Anitta

Em tempos de quarentena por conta do surto do novo coronavírus, Anitta tem passado grande parte de seu dia nas redes sociais. Na madrugada desta terça-feira (14), ela conversava com fãs sobre séries, quando um internauta se revoltou e comentou: “vai tomar no seu c*”.

Anitta não deixou barato e respondeu, de forma educada, com direito até a agradecimento. “Que delícia, obrigada. Podexá, amanhã eu vou”.

A resposta de Anitta rendeu mais de 2,4 mil likes dos fãs. Além disso, vários fãs elogiaram a funkeira. “Rainha do deboche”, “Eu te amo tanto, mulher” e “Mais uma patada icônica” foram algumas das mensagens.

