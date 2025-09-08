Bruno Laux Gleisi Hoffmann reúne ministros para realinhar rota do Planalto no Congresso

Por Bruno Laux | 8 de setembro de 2025

Ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alinhamento ministerial

De olho nos potenciais reflexos na aproximação entre o Centrão e a oposição no Legislativo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reunirá nesta segunda-feira com ministros no Planalto para dialogar sobre temas de interesse do governo no Congresso. O encontro deve abordar, entre outras pautas, a PEC da Segurança Pública e o projeto que isenta do IR quem ganha até R$5 mil, além dos possíveis futuros do PL da Anistia, mobilizado por bolsonaristas.

Equilíbrio e independência

Enquanto enfrenta pressão da oposição e da base governista no entorno da tramitação do PL da Anistia, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu o “equilíbrio” como “verdadeira independência”, em vídeo veiculado neste domingo nas redes sociais. Na publicação, alusiva ao 7 de Setembro, o parlamentar defendeu a necessidade de união do país para superar divisões e entregar resultados, destacando que boas ideias podem vir da esquerda, direita ou centro.

Perdão religioso

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro declarou neste domingo que “o Senhor vai perdoar” Alexandre de Moraes se o ministro do STF “se arrepender” de suas decisões. Presente no ato bolsonarista coordenado por Silas Malafaia, na Avenida Paulista, a líder do PL Mulher realizou uma série de menções religiosas em suas falas, além de conduzir uma oração do Pai-Nosso junto aos manifestantes.

Gaúchos nas ruas

Aderindo à mobilização nacional, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro reuniram-se neste domingo nos arredores do Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com faixas de protesto e bandeiras do Brasil, dos EUA e de Israel. O ato, marcado por pedidos de anistia aos réus do 8 de Janeiro e críticas ao STF, concentrou-se no entorno de dois trios elétricos onde parlamentares da direita gaúcha discursaram e entoaram marchinhas contra o PT e o governo Lula.

Gaúchos nas ruas II

Em contraponto à direita, movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda – também alinhados a manifestações nacionais – reuniram-se no Parque Farroupilha durante a manhã e à tarde realizaram o “Grito dos Excluídos” no Largo dos Açorianos. Também apoiados por lideranças legislativas do RS, os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e dos movimentos, além de faixas com dizeres contrários à anistia e em defesa da soberania nacional e de pautas sociais.

Poderes independentes

A ausência de ministros do STF no desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios foi interpretada por integrantes do governo Lula como um gesto simbólico de reafirmação da independência entre os Poderes. Diante da proximidade do julgamento de Jair Bolsonaro, os magistrados teriam optado por não comparecer ao evento para evitar especulações sobre um suposto alinhamento entre a Corte e o Planalto contra o ex-presidente.

Regulação das redes

O Planalto planeja enviar na segunda metade de setembro ao Congresso duas propostas relacionadas à regulação do conteúdo das plataformas digitais. O material será encaminhado ao Legislativo depois do presidente Lula sancionar o projeto do senador Alessandro Vieira (MDB-ES) que trata da “adultização” de crianças nas redes – que tem até o próximo dia 18 para ser validado.

Sucessão rural

Está na pauta da Comissão de Finanças da Câmara o projeto do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) que cria uma modalidade específica de crédito rural para o desenvolvimento da agricultura familiar e dos empreendimentos rurais familiares. Visando o combate à evasão do campo, o texto visa auxiliar na criação de oportunidades para manter a sucessão rural no país com a permanência dos jovens na produção agropecuária.

Vagas preferenciais

Pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) poderão ter direito à credencial de estacionamento preferencial, segundo projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta, apresentada na forma de substitutivo pelo deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), também prevê validade indeterminada para as credenciais de pessoas com deficiência permanente, eliminando a exigência de renovação periódica.

Depoimento do ex-ministro

A CPMI do INSS recebe nesta segunda-feira para depoimento o ex-ministro Carlos Lupi, que esteve à frente do Ministério da Previdência Social entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), autor do convite e relator do colegiado, avalia que o pedetista possui “informações imprescindíveis” para esclarecer quais medidas foram adotadas para evitar os descontos ilegais nos benefícios de aposentados identificados em operação da PF.

Disque-denúncia animal

Aguarda distribuição nas comissões do Senado o projeto aprovado pela Câmara que cria um serviço de disque-denúncia para o recebimento de comunicações sobre maus-tratos e abandono de animais. O serviço, proposto na forma de substitutivo pela Comissão de Meio Ambiente da Casa Baixa, deve contar com canais de telefone, e-mail ou carta, permitindo que a identidade do denunciante seja mantida sob sigilo.

Negócios na Expointer

Ao longo da programação da 48ª Expointer, encerrada neste domingo, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) alcançou a marca de R$523 milhões em intenção de novos negócios. O montante abrange majoritariamente, entre contratações e novos pedidos de financiamento, demandas relacionadas às agroindústrias, com destaque para medidas de ampliação da capacidade de armazenagem e de aquisição de máquinas e equipamentos.

Impactos locais

A Comissão Especial sobre a Parceria Mercosul-União Europeia da Assembleia gaúcha votará nesta terça-feira o relatório final dos trabalhos do colegiado. Proposto pelo deputado Professor Claudio Branchieri (Podemos), o grupo se dedicou à discussão das oportunidades de ganhos e eventuais riscos de impactos na economia gaúcha a partir do acordo em negociação.

Setembro roxo

O Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, estará iluminado na cor roxa nesta segunda-feira em alusão ao Mês Nacional de Conscientização da Fibrose Cística. Lembrada na Assembleia pelo deputado Valdeci Oliveira (PT), a campanha visa aumentar a visibilidade sobre a doença, promovendo o diagnóstico precoce e a melhoria do tratamento e da qualidade de vida de pacientes e familiares.

Saúde LGBTQIA+

Por meio da Secretaria Estadual de Saúde, o governo gaúcho lançou neste final de semana uma plataforma online que reúne informações sobre serviços ambulatoriais de referência para a saúde da população LGBTQIA+. A ferramenta, destinada a profissionais de saúde, usuários, gestores e público em geral, pretende facilitar a localização das unidades especializadas, diante do aumento expressivo do número de serviços destinados a essa população nos últimos anos.

Bruno Laux

@obrunolaux

