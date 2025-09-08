Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Colunistas Obesidade & Bariátricas

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica revela que o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas entre 2020 e 2024 – 31.351 somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025 (até junho) foram feitas 6.393 bariátricas pela rede pública e 13.954 (até maio) por plano de saúde. As tendências atuais apontam que até 2030 quase 3 bilhões de adultos no mundo estarão com sobrepeso ou obesidade, o que representa 50% da população adulta mundial. Em 2015 essas projeções indicavam menos de 2 bilhões (40%) e 1,6 bilhão (36%) em 2010. As estimativas fazem parte das conclusões do Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade. No Brasil, a realidade segue o mesmo ritmo. O levantamento mostra que até 2030 31% da população estará obesa.

Vitória de Moro

O senador Sérgio Moro marcou vitória e assumiu o comando do União Brasil Paraná. Ele também indicará o tesoureiro do partido. Nas redes, Moro agradeceu ao deputado Felipe Francischini pela renúncia “corajosa e altruísta”. Em nota, a deputada Maria Victoria (presidente do PP-PR) afirmou que a escolha do comando da Federação União-PP no Estado será em conjunto, mas deve recair sobre o pai, o deputado Ricardo Barros.

Maracanã seguro

A Polícia Civil e a CBF firmaram uma parceria para reforçar a segurança no estádio Maracanã (RJ) nos jogos da Seleção Brasileira. O objetivo é aumentar a conscientização no local e combater crimes como cambismo e pirataria. A campanha começou nesta quinta-feira (4) durante o jogo Brasil x Chile. Um vídeo foi exibido e agentes realizaram fiscalizações no entorno.

Refúgio brasileiro

Com o cerco norte-americano à Venezuela, Nicolás Maduro busca refúgio com aliados. Suspeitas de que o Brasil está buscando meios de abrigar o ditador venezuelano chegaram à Câmara dos Deputados por meio de militares das Forças Armadas. O ministro Mauro Vieira deve comparecer à CREDN para explicar essas possíveis tratativas.

Comunidades x Lobby

O Fórum Comunidades Tradicionais soltou uma nota de repúdio à instalação do luxuoso Hotel Spa Emiliano, em Paraty (RJ). Na nota, afirmam ter recebido o de um convite para almoço em “clima de diálogo” pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em tentativa de lobby. Também apontam para os riscos ambientais e culturais do empreendimento, além da licença de construção suspensa pela Justiça.

Gás do Povo

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) será o relator da MP do Programa Gás do Povo, anunciado pelo presidente Lula da Silva na última quinta-feira (4). A iniciativa visa garantir botijão de gás para 15,5 milhões de famílias pelo Brasil. Eleito pelo RJ (responsável por 74% da produção de gás do País), Leal se destaca pela forte atuação no setor de energia.

Leandro Mazzini

@colunaesplanada

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

