Globo foi cirúrgica na escolha de "Fina Estampa"

Por Flávio Ricco | 1 de abril de 2020

Lázaro Ramos é uma das novidades da segunda temporada de “Aruanas”. (Foto: Reprodução)

Muitos ainda discordam da Globo ter optado por “Fina Estampa”, em uma situação de socorro para substituir a interrompida “Amor de Mãe”.

Nada mais lógico. Dona de um arquivo tão vasto e diante de tantos títulos, jamais se chegaria a um consenso. Felizmente que é assim.

Mas a decisão pela novela do Aguinaldo Silva, por certo não se deu por sorteio. Até se chegar ao ideal e ao que mais se ajustasse ao momento que atravessamos, existiram cuidadosos estudos.

Vários aspectos foram levados em conta, especialmente o fato de ser uma história leve, bem contada, pra cima e com ingredientes suficientes para atrair a atenção do público.

No entanto, um aspecto deve ser salientado. Ainda que guardadas as condições de tempo e espaço, é bem interessante verificar em uma novela de dez anos atrás, a leveza do seu texto, a qualidade do elenco, o trabalho de direção e uma edição de fazer inveja, com cortes de cenas atuais e bem interessantes. Trabalho do Wolf Maya e equipe.

“Fina Estampa”, repito, pode não ter agrado a todos, mas possui qualidades suficientes para ser assistida.

TV Tudo

Momento

A Band tem tomado decisões muito drásticas de contenção de despesas.

A pior parte, como sempre, está sobrando para os seus contratados.

Preocupação

Algumas das medidas anunciadas, como o caso do narrador José Silvério ou decisão de suspender, temporariamente, os contratos de todos os comentarista esportivos da rádio Bandeirantes, tornaram a vida de todos um pesadelo.

Ninguém sabe o que vai acontecer, diante da ameaça de novos cortes.

Sem veto

Neste ano, diferentemente do passado, o Grupo Globo não vetou homenagens a Xuxa no aniversário dela.

A apresentadora concedeu entrevistas exclusivas aos jornais O Globo e Extra, e ao Canal Viva. A reprise do “Planeta Xuxa” foi ao ar até a estreia do “The Four” na Record.

A propósito

A assessoria do Viva já confirmou que o “Planeta Xuxa” consta de uma lista de produções pendentes para voltar ao ar.

Só agora, depois de cinco anos ou desde que assinou com a Record, Xuxa desaparecer das TVs e jornais do grupo, algo até desnecessário tendo em vista que a história dela e da emissora se confundem.

Desperdício

A Band tem na Ana Paula Padrão um dos nomes mais importantes do jornalismo na TV.

Mas até agora pelo menos, ela continua sendo apenas a apresentadora do indefinido “MasterChef”, que ninguém sabe quando irá ao ar. Num momento como o de agora, a sua contribuição poderia ser bem importante.

Na reprise

Maria João Bastos, atriz portuguesa, está de volta às novelas da Globo na edição especial de “Novo Mundo”.

“Fiquei muito feliz quando soube que a novela ia ser reexibida. Esta foi uma novela muito acarinhada por todos, e fiquei sensibilizada por ter sido escolhida para ser transmitida neste momento difícil que atravessamos”, comenta a atriz.

Fique em casa

Em isolamento em casa, Maria João conta como está matando a saudade dos familiares e amigos.

“Esta quarentena afeta demais não podermos estar fisicamente com os nossos familiares e amigos, e por isso é muito importante estarmos em contato todos os dias através das ligações por vídeo. Mantermo-nos unidos, mesmo que virtualmente, é muito importante para combater este drama”, declara.

Parceria

Nos Estados Unidos, Eliseu Caetano e Leila Cordeiro passaram, desde ontem, a trabalhar juntos no Canal de Notícias, utilizando as mídias sociais.

Gravado de manhã e à tarde, e “vivo”, à noite. O projeto conta com a experiência jornalística de Leila e a visão mais próxima da comunidade local, de Caetano, para ajudar os brasileiros nos Estados Unidos que não falam inglês.

Pausa

A segunda temporada de “Aruanas”, produção da Globoplay, terá dez episódios, a exemplo da primeira, e agora vai falar sobre os problemas causados pela poluição de uma maneira geral em uma cidade fictícia.

Os trabalhos estavam acontecendo em São Paulo, com Débora Falabella, Camila Pitanga, Leandra Leal, Bella Piero…, mas, como uma boa maioria, foram paralisados.

O que deu

A equipe de “Aruanas” conseguiu gravar dez diárias e já se organizava para receber Taís Araújo, envolvida nos trabalhos de “Amor de Mãe”.

Com o recesso dos trabalhos, haverá a necessidade de outro planejamento.

Em destaque

Lázaro Ramos é uma das novidades da segunda temporada de “Aruanas”. E a informação é que ele vinha arrebentando nas gravações.

Seu personagem será ligado a Natalie, interpretada por Falabella.

C´est fini

A pausa determinada pelo coronavírus será utilizada pela direção da Record também para reexaminar a situação de todos os seus conteúdos.

Há uma preocupação muito grande com o entretenimento. Alguns programas, embora com investimentos, têm deixado muito a desejar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

