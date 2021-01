Rio Grande do Sul Glória Crystal abre o Projeto Conversações no Mês da Visibilidade Trans na Casa de Cultura Mario Quintana

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

A ativista Gloria Crystal é a convida do encontro. (Foto: Gerson Roldo)

A programação do Mês da Visibilidade Trans na Casa de Cultura Mario Quintana tem início na quinta-feira (21), às 20h, com transmissão pelo Instagram @ccmarioquintana.

Para a articulação das atividades do Mês da Visibilidade Trans, a Casa de Cultura convidou o ator e ativista Gustavo Deon, homem trans, que comanda a série Conversações e o Sarau Poético, além de integrar o júri do concurso fotográfico In-Transferível.

Nesse primeiro encontro, Gustavo Deon, recebe Glória Crystal, ativista da geração precursora dos movimentos pela liberdade das pessoas trans. No dia 28, no mesmo horário, Gustavo Deon conversa com Lau Graef sobre a questão da invisibilidade do homem trans.

“O mês de janeiro intensifica os esforços em dar visibilidade às lutas e amplificar a voz das pessoas trans, reafirmando a importância de manter e ampliar espaços para a expressão de artistas transexuais”, destaca Diego Groiman, diretor da CCMQ. “As atividades do Mês da Visibilidade Trans ressaltam o caráter institucional do combate à transfobia e dos esforços do poder público em garantir e reverberar a expressão de artistas ativistas da causa”, acrescenta Clarissa Lima, assessora de Diversidade da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).

