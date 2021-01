Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul cruzou a linha de 10 mil mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Lista desta terça-feira tem 84 novas vítimas, duas deles com mais de 100 anos. (Foto: EBC)

Divulgado nesta terça-feira (19), o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou 4.374 testes positivos e 84 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. A atualização aumentou para 512.343 o número de casos confirmados desde o começo da pandemia, ao passo que os desfechos fatais é de 10.051.

Os falecimentos mencionados pelo novo relatório incluem vítimas com idades entre 40 e 102 anos, em uma lista que mantém o amplo predomínio de idosos entre as perdas humanas para a doença. Basta observar, no perfil resumido de cada um dos 80 mortos, 66 se enquadram nesse segmento populacional. o que dá um índice de 82,5%.

Perdas humanas

– Alegrete (homem, 69);

– Alegrete (homem, 45);

– Alegrete (homem, 52);

– Alegrete (homem, 70);

– Bagé (homem, 83);

– Bagé (homem, 68);

– Boqueirão do Leão (mulher, 82);

– Casca (homem, 76);

– Caxias do Sul (homem, 63);

– Charqueadas (homem, 57);

– Derrubadas (mulher, 87);

– Estância Velha (homem, 74);

– Gramado (homem, 85);

– Gramado dos Loureiros (homem, 93);

– Gravataí (homem, 59);

– Gravataí (mulher, 95);

– Imbé (mulher, 90);

– Iraí (mulher, 87);

– Mostardas (mulher, 55);

– Nova Hartz (homem, 53);

– Nova Santa Rita (homem, 73);

– Parobé (homem, 70);

– Parobé (mulher, 69);

– Passo Fundo (mulher, 90);

– Passo Fundo (mulher, 77);

– Passo Fundo (homem, 78);

– Passo Fundo (mulher, 69);

– Pelotas (homem, 69);

– Rio Grande (mulher, 68);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 46);

– Santa Maria (mulher, 102);

– Santa Maria (mulher, 79);

– Santa Maria (mulher, 58);

– Santa Rosa (homem, 69);

– Santa Rosa (mulher, 79);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 43);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 75);

– São Gabriel (homem, 68);

– São Gabriel (homem,69);

– São Gabriel (homem, 74);

– São Jerônimo (mulher, 67);

– São Leopoldo (homem, 77);

– São Pedro do Sul (homem, 78);

– Seberi (mulher, 84);

– Taquari (homem, 64);

– Teutônia (mulher, 71) ;

– Tucunduva (mulher, 80);

– Ubiretama (mulher, 77);

– Uruguaiana (mulher, 97);

– Xangri-lá (mulher, 44).

Capital e Região Metropolitana

– Alvorada (homem, 62);

– Alvorada (homem, 70);

– Alvorada (mulher, 69) ;

– Cachoeirinha (homem, 80);

– Cachoeirinha (homem, 71);

– Canoas (mulher, 64);

– Canoas (mulher, 79);

– Canoas (homem, 48);

– Canoas (mulher, 82);

– Canoas (mulher, 92);

– Canoas (mulher, 68);

– Canoas (homem, 80);

– Esteio (mulher, 68);

– Novo Hamburgo (homem, 67);

– Novo Hamburgo (homem, 69);

– Novo Hamburgo (homem, 63);

– Novo Hamburgo (mulher, 41);

– Porto Alegre (homem, 101);

– Porto Alegre (homem, 63);

– Porto Alegre (mulher, 79);

– Porto Alegre (mulher, 86);

– Porto Alegre (mulher, 40);

– Porto Alegre (mulher, 81);

– Porto Alegre (mulher, 71);

– Porto Alegre (homem, 78);

– Porto Alegre (mulher, 85);

– Porto Alegre (homem, 73);

– Porto Alegre (mulher, 94);

– Porto Alegre (mulher, 98);

– Porto Alegre (mulher, 70);

– Porto Alegre (homem, 77);

– Viamão (mulher, 79);

– Viamão (mulher, 66);

– Viamão (mulher, 49).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul