Grêmio Goiás volta a tentar contratação de Nathan “Pescador”, do Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao longo de um ano e dois meses no Tricolor, Nathan disputou 35 jogos, marcando apenas um gol e uma assistência Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Ao longo de um ano e dois meses no Tricolor, Nathan disputou 35 jogos, marcando apenas um gol e uma assistência (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além da chegada de reforços, a próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho, pode representar a saída de alguns jogadores do Grêmio. Entre eles, o meia Nathan, de 28 anos. O Goiás, atualmente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, retomou as conversas sobre o interesse no jogador e tenta, pelo menos, um empréstimo até o final desta temporada.

Vindo do Atlético-MG em abril do ano passado, Nathan “Pescador” tem contrato válido com o Grêmio até o final de 2025. Ao longo de um ano e dois meses no time gaúcho, o meia disputou 35 jogos, marcando apenas um gol e uma assistência.

O interesse do alviverde goiano em Nathan não é nenhuma novidade dentro do Grêmio. Em abril, na “janela doméstica” após os Estaduais, o time do técnico Márcio Zanardi negociou com o Tricolor, mas o meia rechaçou a possibilidade de trocar Porto Alegre por Goiânia. Agora, sem espaço no elenco principal de Renato Portaluppi e criticado pela torcida pelo baixo rendimento com a camisa gremista, Nathan pode buscar novos ares fora do Imortal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/goias-volta-a-tentar-contratacao-de-nathan-pescador-do-gremio/

Goiás volta a tentar contratação de Nathan “Pescador”, do Grêmio

2024-06-27