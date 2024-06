Inter Aránguiz negocia transferência para o Universidad de Chile, diz site

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Se deferida, transferência do chileno pode facilitar retorno de Oscar ao Colorado Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

A possibilidade de um retorno de Charles Aránguiz, atualmente meio-campista do Inter, ao Universidad de Chile, clube que o revelou ao futebol, voltou a ser pauta nesta quinta-feira (27). De acordo com informações publicadas pelo site chileno ADN Deportes, o clube tem tratativas avançadas com o jogador e seu representante, André Cury, para que ele deixe o Colorado e volte a Santiago já na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho.

O Universidad de Chile, que vendeu Aránguiz ao Inter em 2014, estaria disposto a furar seu teto salarial. A principal patrocinadora do clube também ajudaria a bancar a recontratação do volante, que voltou ao Beira-Rio em 2023, após quase uma década atuando na Alemanha.

Ainda de acordo com o ADN Deportes, para compensar a saída de Aránguiz, Cury ofereceu Oscar ao Inter. O meia, antigo sonho da torcida colorada, atualmente joga pelo Shanghai Port FC, da China, mas também negocia com clubes árabes e norte-americanos. No Brasil, o Flamengo também tem interesse na contratação do jogador.

Com passagem pelo Colorado, Oscar, de 32 anos, tem vínculo com o Shangai Port FC até o final de novembro. Portanto, ele já está apto para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube interessado.

