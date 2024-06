Rio Grande do Sul Defensoria Pública da União inicia programa “Caravana de Direitos” com atendimento em oito municípios do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Ao todo, as ações irão ocorrer em 111 municípios do Rio Grande do Sul. Foto: Myke Sena/DPU Ao todo, as ações irão ocorrer em 111 municípios do Rio Grande do Sul. (Foto: Myke Sena/DPU) Foto: Myke Sena/DPU

A Defensoria Pública da União (DPU) inicia, nesta segunda-feira (1º), os atendimentos do programa “Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul” em 8 cidades do Estado.

Conforme a DPU, o objetivo desta primeira semana é oferecer assistência jurídica integral e gratuita para a população de oito municípios afetados pelas enchentes em Porto Alegre, Pelotas, Eldorado do Sul, Rio Grande, Santa Maria, São José do Norte, Tupanciretã e Restinga Sêca.

Ao todo, as ações irão ocorrer em 111 municípios do Rio Grande do Sul. Este é o começo das atividades do projeto, que realizará prestação de assistência extrajurídica e jurídica para as vítimas das enchentes recentes no Estado.

Os atendimentos abrangem orientações sobre direitos, assistência jurídica e extrajurídica, além da continuidade dos processos após as missões. A Defensoria também irá auxiliar no acesso a benefícios como Auxílio Reconstrução, Saque-Calamidade do FGTS, Seguro Habitacional pela Caixa Econômica Federal (CEF), Bolsa Família e Auxílio Gás.

Para receber atendimento, os interessados podem apresentar algum documento de identificação (RG, CNH, carteira de trabalho ou certidão de nascimento), CPF, comprovante de residência e qualquer documentação pertinente ao caso.

O programa vai atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo comunidades indígenas, quilombolas, pessoas privadas de liberdade e população em situação de rua. A escolha dos municípios considerou a Nota Técnica 05/2024 do Prodoc do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que realizou uma análise dos municípios com pessoas em situação de abrigo devido às enchentes no Rio Grande do Sul, em relação ao número de pessoas abrigadas e ao montante de pessoas vulnerabilizadas a partir de dados do CadÚnico.

Além disso, considerou-se o decreto estadual nº 57614, de 13 de maio deste ano, do Rio Grande do Sul, que reitera o estado de calamidade pública em decorrência das chuvas intensas. A escolha dos municípios ainda levou em consideração as localidades das seções e subseções da Justiça Federal, bem como a distância entre elas.

Locais e horários de atendimento

– Porto Alegre:

Datas e horários: 1º a 3 de julho, das 9h às 17h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Giúdice

Endereço: Rua Dr. Caio Brandão de Mello, 1 – Humaitá, Porto Alegre – RS, 90250-110

Telefone: (51) 3289-5949

Datas e horários: 4 e 5 de julho, das 9h às 17h

Local: Clube Comercial Sarandi

Endereço: Av. Salvador Leão, 277 – Sarandi, Porto Alegre – RS, 91130-700

Telefone: (51) 3364-2611

– Eldorado do Sul:

Dias e horários: 1º a 5 de julho, das 9h às 17h

Local: Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Eldorado do Sul

Endereço: Rua América, 300

– Pelotas:

Dias e horários:

1º de julho, das 13h às 18h

2 a 4 de julho, das 9h às 17h

5 de julho, das 9h às 13h

Local: Shopping de Pelotas

Endereço: Av. Ferreira Viana, 1526 – Areal, Pelotas – RS, 96085-000

– Rio Grande (atende também o município de São José do Norte/RS):

Datas e horários:

1º de julho, das 13h às 18h

2 a 4 de julho, das 9h às 17h

5 de julho, das 9h às 13h

Local: Ginásio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS)

Endereço: R. Almirante Barroso – Parque Res. Salgado Filho, Rio Grande – RS, 96201-550

– Santa Maria (atende também os municípios de Tupanciretã e Restinga Sêca):

Dias e horários:

1º de julho, das 13h às 18h

2 a 4 de julho, das 9h às 17h

5 de julho, das 9h às 13h

Local: CDM – Centro Desportivo Municipal

Endereço: Rua Appel, 798, bairro Nossa Senhora de Fátima

Para moradores de municípios não alcançados pelas ações presenciais, o atendimento está disponível pelo aplicativo DPU Cidadão e pelo WhatsApp (61) 98352-0067.

