Rio Grande do Sul Ministério da Saúde informa monitoramento da qualidade da água para consumo humano no Rio Grande do Sul após as enchentes

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Foco da pasta são locais como abrigos, escolas e unidades de saúde. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Foco da pasta são locais como abrigos, escolas e unidades de saúde. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Ministério da Saúde informou ter destinado quatro unidades móveis para apoio ao controle da qualidade da água no Rio Grande do Sul, após danos causados pelas enchentes de maio no Estado. A ação, coordenada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), pretende coletar e analisar amostras de águas em quatro regionais de saúde do Estado.

As quatro unidades móveis ou furgões adaptados já atuaram em situações de emergências climáticas nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os resultados das amostras ficam prontos em 24 horas. Segundo o governo federal, o foco são locais de interesse como abrigos, escolas e unidades de saúde.

Em nota, a pasta destacou que, até o momento, foram entregues cerca de 10 mil testes de reação de padrão da água. Na regional de saúde Carbonífera/Costa Doce, onde fica o município de Barra do Ribeiro (RS), a unidade móvel já recebeu 150 amostras de 15 municípios. Cada uma delas é avaliada sob sete parâmetros distintos para atestar o índice de potabilidade da água.

“Municípios pertencentes às quatro regionais de saúde podem encaminhar amostras de água tratada e de água bruta, que são avaliadas seguindo parâmetros instituídos na Portaria GM/MS nº 888/ 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade”, detalhou o ministério.

https://www.osul.com.br/ministerio-da-saude-informa-monitoramento-da-qualidade-da-agua-para-consumo-humano-no-rio-grande-do-sul-apos-as-enchentes/

2024-06-27