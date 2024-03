Grêmio Goleira Lorena volta a ser convocada para a Seleção Brasileira

16 de março de 2024

A arqueira havia sido chamada pela última vez em janeiro de 2023 para a disputa do Torneio She Believes, nos Estados Unidos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O técnico Arthur Elias anunciou nova lista de atletas convocadas para a Seleção Brasileira Feminina. A goleira das Gurias Gremistas Lorena voltou a ser chamada para defender o país, após um ano fora devido a lesão no joelho, e está entre os 23 nomes da lista.

A arqueira havia sido chamada pela última vez em janeiro de 2023 para a disputa do Torneio She Believes, nos Estados Unidos. Antes disso, conquistou a Copa América sendo o destaque da equipe em 2022. Em dezembro do ano passado renovou contrato com o Tricolor até o final de 2025.

Lorena tem treinado junto ao elenco desde a reapresentação para a temporada, com foco na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino na próxima semana. Esta é a décima convocação da goleira para a Seleção Principal, desde 2019, quando passou a defender o Tricolor.

Devido à realização da Copa Ouro, a SheBelieves Cup, que anteriormente seguia o formato tradicional de seis partidas, agora será disputada em semifinal e final. A competição acontece nos Estados Unidos. O Brasil encara o Canadá nas semifinais da competição no dia 6 de abril. Depois, enfrentará o vencedor do duelo entre Japão e Estados Unidos, em uma possível final, no dia 9.

