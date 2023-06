O Grêmio começou a semana de preparação para a partida contra o Flamengo com um problema. Nesta terça-feira (06), o clube gaúcho se reapresentou no CT Luiz Carvalho e o goleiro Adriel não compareceu no momento certo na reapresentação. Segundo a assessoria do clube, o jogador “achou que era à tarde”. O goleiro chegou cerca de 20 minutos atrasado.

Adriel iniciou a temporada de 2023 como titular, mas acabou perdendo espaço após uma série de polêmicas. O atleta não foi relacionado para algumas partidas, mas acabou ganhando uma nova chance na vitória contra o Athletico-PR pelo Brasileirão.

O goleiro atualmente é reserva de Gabriel Grando. O goleiro titular, inclusive, não esteve presente nas atividades por questões físicas.