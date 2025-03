Grêmio Goleiro Adriel, ex-Grêmio, é anunciado como novo reforço de clube mineiro

Jogador chega por empréstimo até o final de 2025

Nesta terça-feira (25), Adriel foi anunciado como novo reforço do Athletic-MG para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega por empréstimo do Grêmio até o fim desta temporada.

Após exames, o goleiro assinou o contrato e foi integrado ao elenco do técnico Roger Silva. A tendência é de que o jogador seja o titular da equipe, ainda mais pela recente falha de Diego Vitor durante a eliminação da Copa do Brasil diante do próprio Tricolor.

O empréstimo de Adriel tem relação direta com a chegada de Jorge ao Grêmio. A condição do clube gaúcho para negociar o jogador dependia da contratação de outro nome para a posição.

Adriel surgiu no Grêmio em 2023 e foi titular de Renato Portaluppi no início do Campeonato Gaúcho daquele ano. Porém, após perder espaço na equipe, o jogador foi negociado com o Bahia.

O goleiro retornou ao Tricolor nesta temporada, mas foi repassado ao Athletic, depois da renovação de dois anos de contrato.

