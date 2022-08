Esporte Goleiro brasileiro Neto troca o Barcelona por time inglês

Atleta mineiro de 33 anos assinou com o Bournemouth por uma temporada. (Foto: Divulgação/Bournemouth)

O goleiro brasileiro Neto, 33 anos, já tem novo destino. Após deixar o Barcelona (Espanha) sem custos, ele foi anunciado neste domingo (7) pelo Bournemouth, mediante contrato por uma temporada com o clube que disputa o Campeonato Inglês.

O acordo para sua liberação no clube catalão foi estabelecido em comum acordo. Pouco utilizado pelo técnico Xavi, o atleta desejava uma mudança de ares, e os espanhóis concordavam com sua saída, a fim de reduzir a folha salarial.

Neto chegou ao Barcelona no início da temporada 2019-2020. Em sua passagem pelo futebol europeu, defendeu também as cores da Fiorentina, da Juventus (ambos da Itália) e do Valencia (Espanha). Já no Brasil, atuou pelo Athletico, do Paraná.

O arqueiro tem chance de estrear já no próximo sábado (13), quando o Bournemouth encara o Manchester City, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Na rodada de abertura, a equipe bateu o Aston Villa por 2 a 0.

Trajetória

Nascido em Araxá (MG), Norberto Murara Neto, mais conhecido como “Neto” iniciou sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro, mas em 2003, com apenas 14 anos, transferiu-se para o Athletico-PR. Em 2009, foi promovido da base para o time principal pelo então técnico do clube, Antônio Lopes, para ser reserva do goleiro Galatto.

No ano seguinte, com a saída de Galatto para o Málaga (Espanha), Neto virou titular da equipe, na qual se destacou nacionalmente, o que fez com que o então técnico da Seleção Brasileira, Mano Menezes (hoje no Inter), o chamasse para o esquete principal da Canarinho em dois jogos amistosos em setembro-outubro de 2010.

Teve boa passagem pelo Furacão paranaense e foi um dos principais destaques da campanha do clube no Campeonato Brasileiro daquele ano, em que o Atlético terminou em quinto lugar.

No dia 5 de janeiro de 2011, foi negociado com a Fiorentina por 3,5 milhões de euros, em um contrato para cinco temporadas. Após se destacar no Campeonato Italiano, foi convocado pelo então técnico Dunga para a Seleção Brasileira em outubro de 2014.

Já em 3 de julho de 2015, foi contratado pela Juventus, assinando com o clube de Turim (Itália) por quatro anos. E no dia 7 de julho de 2017, assinou por quatro temporadas com o Valencia (Espanha).

No dia 27 de junho de 2019, foi contratado pelo Barcelona por 26 milhões de euros, sendo que o negócio inclui ainda mais 9 milhões em variáveis. Neto assinou contrato com a equipe catalã por 4 temporadas e terá uma cláusula de rescisão no valor de 200 milhões de reais.

Fez sua estreia pelo clube catalão no dia 10 de dezembro de 2019, contra a Inter de Milão, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Estádio Giuseppe Meazza. O Barcelona jogou com os reservas e venceu por 2 a 1.

Seleção Brasileira

Também acabou chamado para os Jogos Olímpicos de Londres 2012 pelo técnico Mano Menezes. Após o corte do goleiro titular Rafael Cabral, do Santos, por contusão antes do início da competição, Neto assumiu o posto e atuou nas duas primeiras partidas da fase de grupos, até perder a posição para Gabriel.

A partir daí, Neto não atuou mais no torneio e sua equipe viria a obter a segunda colocação, conquistando a medalha de prata.

Em 23 de setembro de 2010, foi convocado por Mano Menezes a integrar o grupo da Seleção Brasileira na Copa América de 2015, após o corte de Diego Alves. No dia 11 de setembro de 2018, oito anos após a sua primeira convocação, Neto fez a sua estreia pela Seleção, no amistoso contra El Salvador.

