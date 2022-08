O policial, que havia fugido após o crime, se apresentou à Corregedoria da PM (Polícia Militar). Depois de prestar depoimento à Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao Presídio Romão Gomes, na capital paulista.

Campeão mundial de jiu-jítsu por oito vezes, o brasileiro Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado na cabeça durante um show no Esporte Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de domingo. Após o disparo, o atleta foi hospitalizado e teve a morte cerebral confirmada.

Segundo o advogado da sua família, Ivan Siqueira Junior, o crime ocorreu depois que o lutador teve uma discussão com o policial militar durante a apresentação do grupo de pagode Pixote. Para acalmar a situação, conforme o advogado, Leandro Lo imobilizou o homem. Depois, quando estava se afastando do atleta, o policial sacou uma arma e atirou na cabeça do lutador.

O advogado revelou que, após o tiro, o assassino ainda deu dois chutes em Leandro Lo, que estava caído, e fugiu. Pouca gente ouviu o barulho do disparo porque o som estava alto no local.