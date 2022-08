Porto Alegre Começa a cobrança para acesso de veículos ao meio-fio do aeroporto Salgado Filho; motoristas têm dez minutos de isenção

Por Marcelo Warth Neto | 8 de agosto de 2022

Quando o tempo de tolerância for ultrapassado, serão cobrados R$ 20 a cada dez minutos extras Foto: Fraport/Divulgação

Começou oficialmente, na madrugada desta segunda-feira (08), a cobrança para o acesso de veículos ao meio-fio do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Agora, os motoristas têm dez minutos de isenção para permanecer no local a fim de realizar o embarque ou desembarque de passageiros.

Quando o tempo de tolerância for ultrapassado, serão cobrados R$ 20 a cada dez minutos extras. Cancelas foram instaladas nas vias de entrada e saída do aeroporto.

Segundo a Fraport Brasil, que administra o terminal, para evitar a cobrança, ao perceber que utilizará mais do que dez minutos, o motorista pode se dirigir a um dos estacionamentos e utilizar o mesmo ticket que pegou na cancela de entrada. Basta passar o ticket no leitor e, automaticamente, será feita a cobrança somente do tempo utilizado no estacionamento. Na saída, o mesmo ticket será usado nas cancelas do estacionamento e de saída do aeroporto.

“PCDs (Pessoas com Deficiência) que necessitarem de um tempo superior aos dez minutos estipulados para embarque e desembarque no meio-fio do terminal de passageiros deverão enviar um e-mail para ouvidoriapoa@fraport-brasil.com, com o assunto ‘PCD – utilização meio-fio’, contendo nome completo, data da viagem, número do voo, horário do voo, companhia aérea e cópia da credencial de beneficiário, conforme previsto na lei 13.146/15. Estas informações deverão ser enviadas com, no mínimo, 72 horas úteis de antecedência à data do voo. O limite máximo de tempo para isenção será de 30 minutos (já incluídos os dez minutos iniciais da tolerância)”, informou a Fraport.

A cobrança está causando polêmica entre os usuários do Salgado Filho em razão do baixo tempo de tolerância e do valor elevado da tarifa.

Segundo a Fraport, o objetivo é “melhorar a organização do meio-fio e oferecer mais conforto para quem chega ou sai do aeroporto”. A empresa afirmou que esse sistema de acesso de veículos, que até esta segunda estava em fase de testes, é “referência em aeroportos internacionais”.

