Política Lula declara patrimônio de 7,4 milhões de reais, menor de que 2018

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Outros candidatos também fizeram a sua declaração. (Foto: Ricardo Sutckert/Divulgação)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá concorrer mais uma vez ao Palácio do Planalto, informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 7,4 milhões. Os dados foram disponibilizados no site do TSE neste sábado (6).

O patrimônio declarado do ex-presidente é menor do que o registrado na última eleição, que corrigido pela inflação atual chega a R$ 10,2 milhões (R$ 7,9 milhões na época).

Na lista de bens, estão imóveis, veículos e aplicações, entre outros patrimônios.

No sábado, o Partido dos Trabalhadores (PT) formalizou ao TSE o pedido de registro de candidaturas da chapa presidencial formada por Lula e pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

Alckmin informou ao TSE possuir R$ 1 milhão em bens, como imóveis. O ex-tucano também concorreu à Presidência em 2018 e informou, à época, ter R$ 1,7 milhão em bens, de acordo com dados atualizados pelo IPCA (índice oficial de inflação do país).

Lula e Alckmin serão candidatos pela Coligação Brasil da Esperança, formada pela federações entre PT/PV/PCdoB), PSOL/Rede, além dos partidos PSB, Solidariedade, Avante e o Agir.

O registro da candidatura da chapa foi feito pela presidente do partido, deputada Gleisi Hofmann (PR). O prazo para o registo vai até o dia 15 de agosto.

Outros candidatos

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, apresentou seu registro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declarou patrimônio de R$ 2,3 milhões, que inclui sete apartamentos, quatro terrenos e duas casas.

Em sua última candidatura, quando foi eleita senadora, ela havia informado à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 1,5 milhão. Corrigido pelo IPCA, o valor seria correspondente a R$ 1,63 milhão atualmente. Um aumento patrimonial foi de aproximadamente 40% desde 2014.

Mara Gabrilli, vice de Tebet, tem patrimônio de R$ 12,8 milhões, sendo a maior parte em investimentos, outros bens e imóveis.

Entre os outros candidatos à presidência, o nome do partido Novo, Felipe D’Ávila, declarou o maior patrimônio: R$ 24,6 milhões em bens.

O atual presidente da República ainda não registrou a candidatura, portanto, no site do TSE não constam os bens declarados.

Pedindo votos

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acolheu pedido do PDT e determinou que plataformas de redes sociais retirem do ar conteúdos sobre evento do ex-presidente e candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Teresina.

Na peça oferecida ao TSE, o PDT sustentou que Lula teria explicitamente pedido votos em discurso durante ato denominado “Vamos juntos pelo Brasil e pelo Piauí”, em 3 de agosto, replicado em redes sociais do ex-presidente e do PT, somando mais de 166 mil visualizações.

A juíza acolheu o argumento do PDT e decidiu, em caráter liminar, que Facebook, Instagram e YouTube removessem de suas plataformas, no prazo de 24 horas, conteúdo sobre o evento. A ministra também abriu prazo de dois dias para que os representados se manifestassem.

