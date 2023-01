Inter Goleiro do Inter deve defender o San Jose Earthquakes, da MLS

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Inter receberá pouco mais de R$ 3 milhões pelo jogador Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter receberá pouco mais de R$ 3 milhões pelo jogador (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O goleiro Daniel deve deixar o Inter nos próximos dias. O jogador está em negócio já encaminhado para defender o San Jose Earthquakes, da MLS, a liga dos Estados Unidos. O Inter deve receber pouco mais de R$ 3 milhões pelo atleta.

O contrato entre o goleiro e o clube ainda não está assinado. Daniel aguarda a passagem para o San Jose para ir até aos Estados Unidos nos próximos dias, realizar exames e assinar o contrato.

O tempo de contrato ainda não está definido. Há também outro fato de contar com brasileiros tanto na direção do clube quanto no elenco. Um deles é Rodrigues, ex-zagueiro do Grêmio.

Revelado na base do Inter, Daniel estreou pelo clube gaúcho no ano de 2017 quando participou de quatro partidas. No total, jogou pelo Inter em 89 partidas.

