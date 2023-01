Grêmio Em treino do Grêmio, técnico Renato Portaluppi orienta atividade de defesa e ataque

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Treinador dividiu o grupo em dois times e priorizou a posse de bola Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treinador dividiu o grupo em dois times e priorizou a posse de bola (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, comandou as atividades de posse de bola e situações da ataque com o grupo. Durante o treinamento, Lucas Leiva se fez presente no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para acompanhar os companheiros de time.

No gramado do CT, Renato dividiu o grupo em dois times e fez o treinamento de posse de bola apenas com troca de passes. Após a atividade, o treinador trabalhou situações de ataque.

A atividade foi realizada com cruzamentos na área. No lado direito, Fábio e Thaciano cruzavam buscando os companheiros. Na esquerda, Reinaldo, Diogo Barbosa e Cuiabano faziam o mesmo.

Em sequência, Renato montou a linha de defesa titular. Sem Geromel, Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo foram os escolhidos. A reserva trabalhou com Gustavo Martins, Natã, Bruno Uvini e Thiago Santos.

