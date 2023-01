Política Presidente do Congresso diz que invasões às sedes dos três Poderes “uniram mais as instituições”

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Presidente do Congresso prometeu responsabilizar os criminosos na abertura da sessão para votar intervenção federal Foto: Roque de Sá/Agência Senado Presidente do Congresso prometeu responsabilizar os criminosos na abertura da sessão para votar intervenção federal. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Em discurso durante a abertura da sessão extraordinária para votar a intervenção federal na segurança do Distrito Federal, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que, apesar do sentimento de tristeza após a invasão e depredação dos prédios públicos dos três Poderes, o resultado é de união ainda maior entre as instituições.

“A união é o resultado que se tem”, disse Pacheco, se referindo aos extremistas como uma “minoria raivosa e selvagem” e que será responsabilizada pelos atos criminosos. “Não é excesso de manifestações democráticas, são crimes que precisam ser punidos”, declarou.

O presidente do Congresso frisou que, apesar da invasão em massa, os danos serão individualizados com o objetivo de repassar a conta para os responsáveis pelos atos de vandalismo. Apesar da Polícia Federal ser a responsável pela abertura de inquérito dos criminosos, Pacheco destacou que a Polícia Legislativa terá papel ativo na identificação.

O compromisso do presidente é que as casas legislativas passem por reformas e estejam funcionando em plenitude para a abertura do próximo ano legislativo, que começa em 2 de fevereiro.

Em razão das invasões, no entanto, o Senado convocou uma sessão extraordinária semipresencial para votar projeto de decreto legislativo que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A proposta já foi aprovada por votação simbólica na Câmara, na segunda-feira (09).

A intervenção federal foi decretada no domingo (08) pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tem prazo até 31 de janeiro. A medida está prevista na Constituição Federal quando há “grave comprometimento da ordem pública” e com o objetivo de “garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação”.

