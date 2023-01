Polícia Mulher é presa com quase 70 quilos de maconha em Camaquã, no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Durante a abordagem, os policiais sentiram forte cheiro de maconha e, ao abrirem o porta-malas, encontraram mais de 67 quilos da droga Foto: Agência Brasil/Divulgação A abordagem ocorreu na BR-116, em Camaquã, no Sul do Estado(Foto: Agência Brasil/Divulgação) Foto: Agência Brasil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta terça-feira (10), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu uma traficante que dirigia um carro carregado com maconha. A abordagem ocorreu na BR-116, em Camaquã, no Sul do Estado.

Em ação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram um Onix com placas de Rio Grande que deslocava em direção ao Sul do Estado. O carro era dirigido por uma mulher que alegou estar vindo de Santa Catarina.

Durante a abordagem, os policiais sentiram forte cheiro de maconha e, ao abrirem o porta-malas, encontraram mais de 67 quilos da droga dentro de caixas de papelão.

A motorista de 40 anos, natural de Rio Grande, sem antecedentes, disse que não sabia o que estava transportando, pois as caixas seriam de um passageiro que ela levou de Santa Catarina até Porto Alegre, e que pediu que a mercadoria fosse entregue em Rio Grande.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada à polícia judiciária local. O carro e a maconha, que poderia produzir quase 150 mil cigarros da droga, foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia