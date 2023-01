Rio Grande do Sul Defesa Civil emite alerta de descargas elétricas e chuva com granizo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Ventos no Estado podem atingir até 70km/h Foto: Giulian Serafim/PMPA Ventos no Estado podem atingir até 70km/h. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta nesta terça-feira (10) de descargas elétricas, ventos de até 70 km/h e eventual queda de granizo nesta terça-feira no Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a chuva deve atingir o Rio Grande do Sul por dias em sequência. A precipitação será muito irregular e mal distribuída, mas em alguns locais poderá ser forte e com risco de temporal. Ao menos até o domingo (15) se espera precipitação diariamente no Estado, o que não significa que em uma cidade em particular vai chover todos os dias.

O que sobressai nas projeções dos modelos, conforme a MetSul, é a tendência de chover ao menos 30 mm a 50 mm em grande número de cidades do RS até o começo da semana que vem com marcas que em alguns pontos podem superar 50 mm e muito isoladamente atingirem acima de 75 mm.

