Inter Goleiro do Inter erra domínio e faz pênalti contra o São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mercado recuou para o goleiro, que falhou já nos acréscimos do primeiro tempo Foto: Reprodução de Tv Mercado recuou para o goleiro, que falhou já nos acréscimos do primeiro tempo (Foto: Reprodução de Tv) Foto: Reprodução de Tv

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No seu retorno ao gol do Inter, Keiller falhou dentro de campo. O goleiro voltou a ser titular na noite desta quarta-feira (13) no estádio Beira-Rio, mas teve um erro de domínio e cometeu pênalti em Alisson, do São Paulo, que resultou no gol de Calleri para abrir o placar ao São Paulo.

Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, o goleiro recebeu o recuo do zagueiro Gabriel Mercado, que poderia ter rifado a bola ao invés do passe de longa distância. Porém, acabou traído pelo campo molhado e deixou a bola escapar. Alisson aproveitou, driblou e acabou derrubado por Keiller.

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli deu cartão amarelo para o goleiro. O centroavante Calleri bateu no meio do gol. Keiller pulou para o lado e ainda levou o gol pelo meio das pernas.

Keiller voltou a receber chance do técnico Eduardo Coudet após 18 dias. O goleiro foi titular no empate em 0 a 0 com o Flamengo e teve boa atuação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/goleiro-do-inter-erra-dominio-e-faz-penalti-contra-o-sao-paulo/

Goleiro do Inter erra domínio e faz pênalti contra o São Paulo

2023-09-14