Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Atualmente existem 14 portões que fazem parte do procedimento de contenção de cheias. Foto: Alex Rocha/PMPA Atualmente existem 14 portões que fazem parte do procedimento de contenção de cheias. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a Defesa Civil Municipal monitoram o nível do Lago Guaíba desde terça-feira (12), quando a chuva começou em Porto Alegre. Caso seja necessário, os 14 portões que integram o Sistema de Proteção Contra Cheias estão preparados e poderão ser acionados. O município conta ainda com 23 casas de bomba e todas estão em plena operação nesta quinta-feira (14).

As comportas serão fechadas se o nível do Guaíba atingir a marca de 2,9 metros na régua do Cais Mauá. Na manhã desta quinta-feira, o nível estava em 2,7 metros. A operação de acionamento é complexa e demanda mais de uma equipe do Dmae.

“Como prevenção decidimos em conjunto com o corpo técnico do Dmae fechar as comportas, caso o nível chegue em 2,9 metros. Neste momento está estabilizando e talvez não haja necessidade”, afirma o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss.

Atualmente existem 14 portões que fazem parte do procedimento de contenção de cheias. Em 2019, teve início o trabalho de restauração dos equipamentos, com a remoção de oxidações, pintura, recuperação dos trilhos e sistemas de movimentação. A reforma foi concluída em 2020.

