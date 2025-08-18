Esporte Goleiro do Santos cobra atitude e revela proposta do Flamengo

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Gabriel Brazão foi um dos poucos a se posicionar após o 6 a 0: pediu “vergonha na cara” ao elenco Foto: Matheus Lima/Vasco Gabriel Brazão foi um dos poucos a se posicionar após o 6 a 0: pediu “vergonha na cara” ao elenco. (Foto: Matheus Lima/Vasco) Foto: Matheus Lima/Vasco

Após a humilhante goleada de 6 a 0 sofrida pelo Santos diante do Vasco no Morumbis, o goleiro Gabriel Brazão se manifestou com firmeza na zona mista. Um dos poucos jogadores a demonstrar indignação, ele não poupou palavras ao avaliar o momento do clube.

“Temos que tomar vergonha na cara. É a maior vergonha da carreira de todo mundo. Vai ficar marcado na nossa trajetória e na história do clube. Só nos resta pedir perdão ao torcedor”, declarou Brazão, visivelmente abalado.

O goleiro ainda reforçou que os jogadores são os principais responsáveis pelo vexame: “Quem joga são os jogadores. Temos a maior culpa. Fomos omissos e faltou tudo.”

Em meio à crise, Brazão revelou que recebeu uma proposta do Flamengo, mas deixou a decisão nas mãos da diretoria santista: “Recebi a proposta e deixei com o Santos. Eles tomaram a decisão. Estou feliz aqui. Quero voltar a trazer alegria para o torcedor.”

Apesar da sondagem, o Santos não pretende negociar o camisa 77, considerado peça-chave no elenco. O clube já recusou propostas do exterior e reafirma sua confiança no goleiro, que tem contrato até o fim de 2028.

Com a demissão do técnico Cléber Xavier após o desastre contra o Vasco, o Santos busca reconstrução urgente para se afastar da zona de rebaixamento. Brazão, um dos líderes do elenco, resumiu o caminho: “Trabalho é a única palavra. Não sei quem vai chegar, mas tenho certeza de que virá com disposição.”

