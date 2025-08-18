Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Goleiro do Santos cobra atitude e revela proposta do Flamengo

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Gabriel Brazão foi um dos poucos a se posicionar após o 6 a 0: pediu “vergonha na cara” ao elenco

Foto: Matheus Lima/Vasco
Gabriel Brazão foi um dos poucos a se posicionar após o 6 a 0: pediu “vergonha na cara” ao elenco. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após a humilhante goleada de 6 a 0 sofrida pelo Santos diante do Vasco no Morumbis, o goleiro Gabriel Brazão se manifestou com firmeza na zona mista. Um dos poucos jogadores a demonstrar indignação, ele não poupou palavras ao avaliar o momento do clube.

“Temos que tomar vergonha na cara. É a maior vergonha da carreira de todo mundo. Vai ficar marcado na nossa trajetória e na história do clube. Só nos resta pedir perdão ao torcedor”, declarou Brazão, visivelmente abalado.

O goleiro ainda reforçou que os jogadores são os principais responsáveis pelo vexame: “Quem joga são os jogadores. Temos a maior culpa. Fomos omissos e faltou tudo.”

Em meio à crise, Brazão revelou que recebeu uma proposta do Flamengo, mas deixou a decisão nas mãos da diretoria santista: “Recebi a proposta e deixei com o Santos. Eles tomaram a decisão. Estou feliz aqui. Quero voltar a trazer alegria para o torcedor.”

Apesar da sondagem, o Santos não pretende negociar o camisa 77, considerado peça-chave no elenco. O clube já recusou propostas do exterior e reafirma sua confiança no goleiro, que tem contrato até o fim de 2028.

Com a demissão do técnico Cléber Xavier após o desastre contra o Vasco, o Santos busca reconstrução urgente para se afastar da zona de rebaixamento. Brazão, um dos líderes do elenco, resumiu o caminho: “Trabalho é a única palavra. Não sei quem vai chegar, mas tenho certeza de que virá com disposição.”

Quatro comportas passam por obras de fechamento definitivo em Porto Alegre
Ministro do Supremo Alexandre de Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para “Débora do batom”
