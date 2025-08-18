Porto Alegre Quatro comportas passam por obras de fechamento definitivo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

A expectativa é de que cinco passagens sejam extintas até o fim deste ano Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

As comportas 8, 9, 10 e 13 seguem com obras de fechamento definitivo em andamento na área central de Porto Alegre. Os trabalhos, conduzidos pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), ocorrem dentro do cronograma previsto. A expectativa é de que cinco passagens sejam extintas até o fim deste ano.

“O nosso sistema de proteção contra cheias foi concebido há mais de 50 anos – e, nesse período, a cidade se desenvolveu muito no entorno dessas estruturas. Por isso, cada uma delas impõe um desafio diferente aos projetistas, seja por sua localização, seja pelas outras estruturas que existem sob a superfície desses pontos”, explica o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

A comporta 8 foi a primeira a ter as obras retomadas após a interrupção causada pela última cheia do Guaíba, em junho. Neste ponto, as intervenções já avançaram para a fase de concretagem da estrutura, onde antes havia um portão. Já na comporta 9, as equipes realizam a sondagem do solo, com o objetivo de preservar as redes subterrâneas de abastecimento de água existentes na região.

Na comporta 13, os trabalhos estão na fase de implantação das estacas que, em breve, sustentarão a nova proteção em concreto armado. Enquanto isso, na comporta 10, a primeira etapa da obra – que consistia no remanejo de uma rede de energia elétrica – já foi concluída. A intervenção permanece em andamento, agora na fase de construção da estrutura que substituirá a passagem.

Saiba como ficará cada comporta do sistema de proteção contra cheias:

Comporta 1 – Usina do Gasômetro: móvel; recebeu melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 2 – Cais Embarcadero: móvel; recebeu melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 3 – Mauá x Padre Tomé: extinta por meio de construção em concreto armado

Comporta 4 – Mauá x Sepúlveda: móvel; recebeu melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 5 – Mauá: extinta por meio de construção em concreto armado

Comporta 6 – Catamarã: móvel; recebeu melhorias de vedação e mobilidade

Comporta 7 – Mauá: extinta por meio de construção em concreto armado

Comportas 8, 9 e 10 – Castelo Branco: em obras para fechamento em concreto armado

Comporta 11 – São Pedro: em obras; será móvel e substituída por nova estrutura

Comporta 12 – Cairu: em obras; será móvel e substituída por nova estrutura

Comporta 13 – Castelo Branco: em obras para fechamento em concreto armado

Comporta 14 – Castelo Branco x Voluntários da Pátria: em obras para fechamento em concreto armado

2025-08-18