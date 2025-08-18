Mundo Após alerta da Casa Branca, presidente da Ucrânia usa roupa formal, mas sem gravata, e ganha elogio

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Escolha de trajes do líder ucraniano para encontros diplomáticos já foi alvo de críticas Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou à Casa Branca para o encontro de negociação de paz na Ucrânia usando um casaco e blusa social pretas. Embora use traje mais formal do que seu tradicional uniforme militar, que já foi alvo de críticas, ele não vestiu gravata.

O encontro entre Trump, Zelensky e sete líderes europeus acontece nesta segunda-feira (18), em Washington. O encontro simboliza o esforço da Ucrânia e da União Europeia em buscar garantias concretas de segurança diante da ofensiva russa, iniciada em fevereiro de 2022.

Segundo fontes, o governo Trump teria sugerido ao presidente da Ucrânia que evitasse comparecer ao encontro de hoje vestindo roupas casuais, como costuma fazer.

Em fevereiro, durante uma reunião no Salão Oval, Donald Trump ironizou a forma de se vestir do presidente, comentando: “Ele está todo arrumado hoje.” Na ocasião, o repórter Brian Glenn, alinhado a Trump, chegou a questionar por que Zelensky não usava um terno — dando a entender que sua roupa casual era desrespeitosa.

A resposta foi a mesma que ele repete desde a invasão russa em 2022: só passará a usar terno quando houver paz em seu país.

Diferentemente da reunião anterior, no encontro desta segunda-feira (18) a roupa do líder ucraniano foi elogiada pelo mesmo repórter, que disse que ele “estava fabuloso neste terno”. Trump respondeu que “havia dito exatamente a mesma coisa” a Zelensky.

Embate anterior na Casa Branca

Em fevereiro de 2025, durante uma visita oficial à Casa Branca, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi surpreendido por críticas públicas de Trump, que o acusou de “brincar com a Terceira Guerra Mundial”.

O encontro, no qual eles deveriam assinar um acordo para a participação dos Estados Unidos na indústria mineral da Ucrânia, terminou com tensões e membros da delegação ucraniana foram convidados a se retirar do local.

