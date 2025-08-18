Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Prova de vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Governo federal alerta sobre risco de golpe

Foto: INSS/Divulgação
Governo alerta sobre risco de golpe

O governo federal calcula que, em 2025, mais de 30,5 milhões de beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) validaram a prova de vida, procedimento anual que garante a continuidade dos repasses previdenciários.

O número corresponde a 90% dos que precisam fazer o procedimento de comprovação de vida para garantir a continuidade dos benefícios. “Trata-se de um procedimento importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos e, por isso, ocorre periodicamente”, justifica a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República).

A verificação costuma ser feita por meio de cruzamento de dados oficiais, o que possibilita, à maioria dos beneficiários, não ser necessária a ida ao banco ou mesmo o acesso ao Meu INSS para manter o benefício ativo.

No caso de beneficiários não localizados pelo sistema automático, uma notificação exclusiva é enviada pelo banco responsável pelo pagamento do benefício.

Alerta contra golpistas

O governo alerta que há golpistas tentando enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas, ameaçando corte do benefício, solicitando dados pessoais ou até marcando falsos agendamentos.

O INSS não liga pedindo a realização da Prova de Vida, nem envia mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos, ameaçando bloqueio imediato do benefício. Também não envia servidores às residências dos beneficiários para recolher documentos ou para fazer o procedimento de comprovação de vida.

“Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais. Nunca informe dados pessoais, senhas ou documentos por telefone, mensagem ou para desconhecidos”, explicou a Secom.

Meu INSS e 135

Caso alguma dúvida persista, é possível, ao beneficiário, fazer consultas sobre a necessidade ou não de fazer a comprovação de vida por meio do aplicativo Meu INSS; e do telefone 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h).

Pelo Meu INSS, basta acessar o site ou aplicativo, fazer login com CPF e senha, e seguir as instruções para reconhecimento facial, caso seja solicitado. Procure então o serviço “Prova de Vida”.

Se aparecer a data da última atualização, está tudo certo. “Caso apareça a mensagem ‘Comprovação de vida não realizada’, será preciso regularizar a situação”, informou o Planalto.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Há 15 anos, o Inter conquistava o bicampeonato da América e pintava o continente de vermelho
Após alerta da Casa Branca, presidente da Ucrânia usa roupa formal, mas sem gravata, e ganha elogio
https://www.osul.com.br/prova-de-vida-ja-foi-feita-por-90-dos-beneficiarios-do-inss/ Prova de vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Zagueiro titular do Inter entra na mira de clube turco
Esporte Gauchão Série A2: Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo garantem acesso ao Gauchão 2026
Esporte Fórmula 1: bicampeão mundial exalta Gabriel Bortoleto
Grêmio Camila Arrieta é a nova lateral-esquerda do Grêmio
Esporte Brasileira é eleita uma das melhores do Mundial Sub-21 de Vôlei
Grêmio Marcos Rocha desembarca em Porto Alegre para exames e assinatura com o Grêmio
Política Presidente do Supremo nega antecipar aposentadoria: “Estou feliz da minha vida”
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes rejeita novo recurso e mantém 14 anos de prisão para “Débora do batom”
Esporte Goleiro do Santos cobra atitude e revela proposta do Flamengo
Porto Alegre Quatro comportas passam por obras de fechamento definitivo em Porto Alegre
Pode te interessar

Política Às vésperas de enviar projeto sobre big techs, Lula diz que as redes sociais “não devem ser terra sem lei”

Brasil Comissão mista do INSS será instalada na próxima quarta-feira

Economia Ministro da Fazenda diz que os Estados Unidos querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil

Brasil Para maioria do Supremo, violência doméstica garante benefício do INSS