Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Inter Há 15 anos, o Inter conquistava o bicampeonato da América e pintava o continente de vermelho

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Inter venceu todos os jogos no Beira-Rio durante a campanha da Libertadores, transformando o estádio em uma verdadeira fortaleza vermelha

Foto: Alexandre Lops/Inter
Inter venceu todos os jogos no Beira-Rio durante a campanha da Libertadores, transformando o estádio em uma verdadeira fortaleza vermelha. (Foto: Alexandre Lops/Inter)

Em 18 de agosto de 2010, o Inter viveu uma das noites mais gloriosas de sua história. Diante de um Beira-Rio lotado e fervoroso, o Colorado venceu o Chivas Guadalajara por 3 a 2 e conquistou sua segunda Copa Libertadores da América, consolidando-se como uma das potências do futebol sul-americano.

A trajetória rumo ao bicampeonato foi marcada por superação, troca de comando e atuações memoráveis. O Inter começou a competição sob o comando do uruguaio Jorge Fossati, que foi demitido após as oitavas de final. Celso Roth assumiu e conduziu o time até a taça. Ao todo, foram 14 jogos: 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 20 gols marcados e 12 sofridos.

Na final, após vencer o jogo de ida no México por 2 a 1, o Inter saiu atrás no placar em Porto Alegre, mas virou com gols de Rafael Sobis, Leandro Damião e Giuliano — artilheiro da equipe na competição.

O elenco campeão contava com nomes que marcaram época. Giuliano foi decisivo em vários momentos, Rafael Sobis reafirmou seu status de “homem Libertadores”, e Leandro Damião despontava como promessa. O capitão Bolívar ergueu a taça diante de uma torcida em êxtase.

Outros destaques foram Guiñazú, D’Alessandro, Alecsandro, Kléber e o goleiro Abbondanzieri, que chegou a convencer um árbitro a reverter um pênalti em uma das partidas da fase de grupos.

O título de 2010 consolidou o Inter como bicampeão da América, repetindo o feito de 2006. A conquista é lembrada com carinho pelos torcedores e reverenciada como um dos maiores momentos da história do clube. Em 2025, a data foi celebrada com especiais, entrevistas e homenagens aos ídolos daquela campanha

