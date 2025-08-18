Grêmio Torcedores se revoltam com arbitragem em Atlético-MG x Grêmio no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Carlos Vinícius, do Grêmio, foi expulso em um lance polêmico contra o Atlético-MG, mesmo após revisão do VAR Foto: Lucas Uebel/Grêmio Carlos Vinícius, do Grêmio, foi expulso em um lance polêmico contra o Atlético-MG, mesmo após revisão do VAR. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por tensão dentro e fora de campo. A arbitragem do jogo, comandada por Alex Gomes Stefano, gerou revolta entre torcedores e comentaristas, especialmente após a expulsão do atacante gremista Carlos Vinícius.

O episódio que inflamou as redes sociais ocorreu quando Carlos Vinícius atingiu o zagueiro Iván Román fora do lance. O árbitro interpretou o movimento como uma alavanca com o braço no rosto do adversário e aplicou o cartão vermelho. Chamado pelo VAR para revisar o lance, Stefano manteve sua decisão, o que gerou críticas sobre sua postura e autonomia frente à tecnologia.

A decisão foi duramente criticada por torcedores de ambos os lados, e até fãs de outros clubes se manifestaram. O atacante Hulk, do Atlético-MG, também se mostrou indignado:

“O árbitro expulsou dois jogadores porque teve empurrão. O VAR chama para mostrar que não é para vermelho. Ele contra o VAR. Isso mostra o ego, que muitas vezes atrapalha. Tentamos conversar, mas não dão ouvidos”.

Além de Carlos Vinícius, Cuello, Dodi e Junior Alonso também foram expulsos, tornando o jogo ainda mais tenso. O duelo contou com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que acompanhou a partida de um camarote na Arena MRV. O italiano observava possíveis nomes para a convocação da próxima Data FIFA, reforçando o peso do confronto para os atletas em campo.

