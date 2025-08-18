Mundo “Não é o fim do caminho”: Os Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia, diz Trump

18 de agosto de 2025

Presidente americano recebeu o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, para uma reunião na Casa Branca na segunda-feira Foto: Reprodução Presidente americano recebeu o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, para uma renião na Casa Branca na segunda (18) Foto: Reprodução

O presidente Donald Trump disse que, independentemente de como terminarem as reuniões desta segunda-feira (18) com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus, o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia continuará.

Trump foi questionado por um repórter: “Este é o fim do caminho para o apoio americano à Ucrânia? A reunião de hoje é um acordo ou não?” Ele respondeu: “Nunca posso dizer isso. Nunca é o fim do caminho. Pessoas estão morrendo e queremos parar com isso. Então, eu não diria que é o fim do caminho.”

Entenda a guerra na Ucrânia

A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho. Ainda em 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os russos avançam lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.

A Ucrânia tem realizado ataques cada vez mais ousados dentro da Rússia e diz que as operações visam destruir infraestrutura essencial do Exército russo. O governo de Putin, por sua vez, intensificou os ataques aéreos, incluindo ofensivas com drones. Os dois lados negam ter como alvo civis, mas milhares morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos.

Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares. Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra.

