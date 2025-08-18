Rio Grande do Sul Governo gaúcho certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024

18 de agosto de 2025

A iniciativa está na segunda edição e destaca a cobertura de três imunizantes: pentavalente, tríplice viral e HPV Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Os 415 municípios gaúchos que atingiram as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV receberão, na quarta-feira (20), o selo Município Amigo da Vacina, uma iniciativa da SES (Secretaria da Saúde), em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para valorizar as estratégias de imunização adotadas.

Na segunda edição da inciativa, 415 municípios receberão o certificado. Desses, 139 serão contemplados com o selo ouro; 153, com o selo prata; e 123, com o selo bronze. Para receberem o selo, os municípios foram classificados em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2024, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias. São elas:

Categoria Baby: cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.

Categoria Dente de Leite: cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.

Categoria Teens: cobertura maior ou igual a 80% (adolescentes e pré-adolescentes de nove anos a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

Os selos também são divididos conforme o número de categorias em que os municípios obtiveram o índice mínimo: em ouro (meta atingida nas três categorias); prata (meta atingida em duas categorias) e bronze (meta atingida em uma categoria).

As vacinas

Pentavalente: protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).

Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).

HPV: protege jovens e adolescente contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única.

