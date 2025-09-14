Domingo, 14 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Brazão foi atingido na cabeça em dividida com o meia Igor Gomes, do Atlético Mineiro, em partida do Campeonato Brasileiro.

Brazão foi atingido na cabeça em dividida com o meia Igor Gomes, do Atlético Mineiro, em partida do Campeonato Brasileiro. (Foto: Reprodução)

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, foi atendido com urgência por uma ambulância dentro de campo, na partida com o Atlético Mineiro, neste domingo, 14, durante partida do Campeonato Brasileiro.

O goleiro teve sua cabeça atingida durante uma dividida com o meia Igor Gomes dentro da área do Santos. A imagem do galo” que se formou na cabeça do goleiro impressiona.

O atendimento médico foi realizado aos 19 minutos do segundo tempo. Depois do choque, o goleiro se levantou e parecia estar bem. O médico examina o local da contusão, de acordo com imagens do canal Premiere. Depois de alguns minutos, Gabriel cai desacordado.

Gabriel foi levado de ambulância da Arena MRV, em Belo Horizonte, direto para o hospital. Em seu lugar, o Santos escalou o substituto Diógenes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do goleiro.

