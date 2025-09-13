Grêmio Na Arena, Grêmio perde para o Mirassol por 1 a 0 e vê clássico Grenal ganhar peso

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Apesar do apoio em casa, o Grêmio fez um primeiro tempo abaixo do esperado. Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Arquivo Com o resultado, o Grêmio interrompeu a sequência de três jogos de invencibilidade e segue estacionado nos 25 pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Arquivo

O Grêmio foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0, na tarde desse sábado (13), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena. O duelo marcou o retorno de Arthur Melo ao Tricolor, mas a festa acabou frustrada diante da torcida. O time agora volta as atenções para o clássico contra o Inter, no próximo domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio.

O gol dos visitantes saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, com Alesson. O lance gerou polêmica: após intervenção do VAR, a arbitragem validou a jogada e confirmou que o atacante estava em posição legal. A decisão foi contestada pelos gremistas em campo e nas arquibancadas.

Jogo

Apesar do apoio em casa, o Grêmio fez um primeiro tempo abaixo do esperado. O Mirassol controlou as principais ações ofensivas e criou chances claras, com José Aldo e Alesson, que pararam em boas defesas de Volpi. No entanto, na sequência de um escanteio, João Victor acertou a trave e, no rebote, Alesson empurrou para as redes.

O Tricolor quase empatou em lance isolado: Marlon arriscou de fora da área, Walter defendeu, e Cristaldo perdeu o rebote de frente para o gol. A jogada aumentou a insatisfação da torcida, que protestou ainda no intervalo.

Na etapa final, o time de Mano Menezes tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para furar a marcação paulista. As alterações não surtiram efeito e, em meio a uma substituição confusa envolvendo Pavón, o Grêmio pouco ameaçou. O Mirassol, por sua vez, aproveitou os contra-ataques para administrar a vantagem até o apito final.

Vaiado ao deixar o campo, o Tricolor sai derrotado de sua arena e terá uma semana decisiva para se reorganizar antes do Gre-Nal.

Ficha técnica

– Grêmio: Tiago Volpi, João Pedro, Noriega, Kannemann, Marlon, Cuéllar, Arthur Melo, Dodi (Cristian Oliveira), Cristaldo (Aravena), Alysson (Pavón), Braithwaite (André). Técnico: Mano Menezes.

– Mirassol: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo, Neto Moura (Roni), Danielzinho, José Aldo (Shaylon), Negueba (Chico Kim), Cristian (Mateus Bianqui), Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

– Arbitragem: Lucas Casagrande. Assistentes: Bruno Boschilla e Gizeli Casaril.

