Mundo Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Justiça determinou que Lisa Cook fique no cargo com plenos poderes até fim do litígio. Foto: Divulgação Justiça determinou que Lisa Cook fique no cargo com plenos poderes até fim do litígio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo Donald Trump renovou neste domingo (14) um pedido de emergência para que um tribunal de apelações dos Estados Unidos permita a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Lisa Cook.

Em documento apresentado ao tribunal ontem, os advogados de Cook solicitaram que o tribunal recusasse a tentativa de Trump, a poucos dias da decisão de política monetária do Fed, que ocorre na próxima quarta-feira (17).

Segundo a defesa da diretora, que tenta permanecer no cargo, a administração Trump não teria mostrado causas suficientes para demiti-la, e haveria riscos para a economia e o país caso o presidente seja autorizado a remover um dirigente do BC americano.

Em sua resposta, apresentada neste domingo ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Distrito de Columbia, o governo do republicano afirma que a argumentação dos advogados de Cook não tem fundamentação legal.

Na última terça-feira (9), um tribunal federal de Washington decidiu que a diretora poderia permanecer no cargo. A ordem judicial, suspendeu os efeitos da carta em que Trump anunciou, em 25 de agosto, a destituição imediata de Cook de seu cargo.

A juíza Jia M. Cobb determinou que o presidente do Fed, Jerome Powell, e o Conselho de Diretores da instituição “sejam preliminarmente proibidos de efetivar de qualquer forma a remoção da autora (Cook) de sua posição como membro do Conselho de Diretores com base nos motivos declarados na carta do presidente (Trump) de 25 de agosto de 2025, incluindo tratá-la como se tivesse sido removida e negar ou obstruir seu acesso a quaisquer dos benefícios ou recursos de seu cargo, até a resolução deste litígio”.

Logo após a decisão, a Casa Branca já sinalizou que não iria abandonar seus esforços para demitir Cook, e apresentou uma apelação na quarta-feira (10).

A ofensiva de Trump contra a diretora do Fed, baseada em acusações de fraude hipotecária, reacendeu a discussão sobre a independência da autoridade monetária dos EUA, constantemente pressionada pelo governo para cortar os juros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-renova-pedido-de-demissao-de-diretora-do-fed-em-tribunal-de-apelacao-nos-eua/

Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos

2025-09-14