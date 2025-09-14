Domingo, 14 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Justiça determinou que Lisa Cook fique no cargo com plenos poderes até fim do litígio.

Foto: Divulgação
Justiça determinou que Lisa Cook fique no cargo com plenos poderes até fim do litígio. (Foto: Divulgação)

O governo Donald Trump renovou neste domingo (14) um pedido de emergência para que um tribunal de apelações dos Estados Unidos permita a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Lisa Cook.

Em documento apresentado ao tribunal ontem, os advogados de Cook solicitaram que o tribunal recusasse a tentativa de Trump, a poucos dias da decisão de política monetária do Fed, que ocorre na próxima quarta-feira (17).

Segundo a defesa da diretora, que tenta permanecer no cargo, a administração Trump não teria mostrado causas suficientes para demiti-la, e haveria riscos para a economia e o país caso o presidente seja autorizado a remover um dirigente do BC americano.

Em sua resposta, apresentada neste domingo ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Distrito de Columbia, o governo do republicano afirma que a argumentação dos advogados de Cook não tem fundamentação legal.

Na última terça-feira (9), um tribunal federal de Washington decidiu que a diretora poderia permanecer no cargo. A ordem judicial, suspendeu os efeitos da carta em que Trump anunciou, em 25 de agosto, a destituição imediata de Cook de seu cargo.

A juíza Jia M. Cobb determinou que o presidente do Fed, Jerome Powell, e o Conselho de Diretores da instituição “sejam preliminarmente proibidos de efetivar de qualquer forma a remoção da autora (Cook) de sua posição como membro do Conselho de Diretores com base nos motivos declarados na carta do presidente (Trump) de 25 de agosto de 2025, incluindo tratá-la como se tivesse sido removida e negar ou obstruir seu acesso a quaisquer dos benefícios ou recursos de seu cargo, até a resolução deste litígio”.

Logo após a decisão, a Casa Branca já sinalizou que não iria abandonar seus esforços para demitir Cook, e apresentou uma apelação na quarta-feira (10).

A ofensiva de Trump contra a diretora do Fed, baseada em acusações de fraude hipotecária, reacendeu a discussão sobre a independência da autoridade monetária dos EUA, constantemente pressionada pelo governo para cortar os juros.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância
https://www.osul.com.br/trump-renova-pedido-de-demissao-de-diretora-do-fed-em-tribunal-de-apelacao-nos-eua/ Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos 2025-09-14
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância
Brasil Receita Federal testa sistema 150 vezes maior que o PIX para pagar e ressarcir impostos
Esporte Tênis: João Fonseca vence Tsitsipas na Davis e impressiona Djokovic
Últimas Governo dos Estados Unidos ameaça revogar visto de brasileiro que comemorou a morte de Charlie Kirk
Política Bolsonaro deixa hospital após tirar lesões de pele; exame indica anemia
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal flagra carreta com mais de 22 toneladas de excesso de peso na BR-386, em Iraí
Esporte Rebeca Lima bate polonesa e é campeã mundial de boxe na categoria até 60 kg
Esporte Seleção Brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei
Brasil Polícia Federal prende oito suspeitos de fraudes bilionárias contra sistema financeiro nacional
Política Lula responde a Trump em artigo no New York Times e diz que soberania do Brasil “não está em pauta”
Pode te interessar

Mundo Israel intensifica bombardeios em Gaza em meio à visita do secretário de Estado dos EUA

Mundo Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Mundo Terremoto de magnitude 5,7 atinge o norte da Colômbia

Mundo Em carta à Otan, Trump propõe “sanções severas” à Rússia, mas pede que europeus deixem de comprar petróleo russo