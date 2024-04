Inter Goleiro Fabrício é oficialmente apresentado no Inter

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fabrício (C) foi apresentado como novo reforço para o gol do Inter Foto: Ricardo Duarte/Internacional Fabrício é apresentado como novo reforço para o gol do Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Anunciado como novo reforço do Inter no gol na última segunda-feira (08), o goleiro Fabrício, de 38 anos, foi oficialmente apresentado no clube nesta sexta-feira (12), em uma coletiva realizada no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Estreando em um clube da Séria A, Fabrício diz que suas experiências anteriores pelo Nova Iguaçu-RJ o prepararam para este momento. O novo camisa 12 da equipe colorada afirma que está em constante aprendizado e que suas experiências podem agregar ao elenco do Inter.

“Tudo que eu passei até hoje, acho que me credenciou para chegar até aqui. Tudo que eu conquistei, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação. Talvez não adiantaria eu chegar em um outro momento e não estar preparado para uma situação como esta”, disse o goleiro.

Magrão, Diretor Esportivo do clube, afirmou que Fabrício é um exemplo de “vencedor e de perseverança”.

Fabrício acredita que a convivência diária no Inter é importante para saber se ele ou Anthoni será o reserva do goleiro titular Sergio Rochet. O novo arqueiro do Colorado disse deseja contribuir com o fortalecimento de seus companheiros e atletas da base.

Mesmo recebendo propostas de times da Série B, Fabrício afirmou que ir para o Inter foi uma convocação. “A partir do momento que surgiu essa oportunidade eu só esperei que as coisas acontecessem, porque não pensei em mais nenhuma proposta”, respondeu o goleiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/goleiro-fabricio-e-oficialmente-apresentado-no-inter/

Goleiro Fabrício é oficialmente apresentado no Inter

2024-04-13