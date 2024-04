Inter Inter divulga lista de jogadores relacionados para a estreia no Brasileirão 2024

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inter recebe o Bahia neste sábado (13), às 18h30min, no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter recebe o Bahia neste sábado (13), às 18h30, no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Horas antes da primeira partida no Campeonato Brasileiro 2024, o Inter divulgou, no início da tarde deste sábado (13), a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Bahia, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Jogadores relacionados

Goleiros: Anthoni e Sergio Rochet

Zagueiros: Gabriel Mercado, Igor Gomes e Vitão

Laterais: Fabricio Bustos, Hugo Mallo, Bernabei e Renê

Volantes: Bruno Gomes, Thiago Maia, Bruno Henrique, Fernando, Matheus Dias e Rômulo

Meias: Gustavo Prado, Mauricio e Gabriel Carvalho

Atacantes: Lucas Alario, Lucca, Wanderson, Wesley e Rafael Borré

Com lesão muscular no anterior da coxa direita, Hyoran é a nova baixa da equipe. O volante deve ficar de fora nas primeiras rodadas do Brasileirão. Outro desfalque é Aránguiz, que havia retornado aos treinos após um procedimento ocular, mas sofreu uma entorse no tornozelo direito durante as atividades da semana, e deverá passar por uma reavaliação médica.

As baixas já anteriormente confirmadas pelo clube são Alan Patrick, com lesão muscular na coxa esquerda, e o equatoriano Enner Valencia, que se recupera de lesão no pé direito.

A novidade na lista divulgada pelo clube é o meio-campista Gabriel Carvalho, de 16 anos, que pela primeira vez é convocado para compor o elenco profissional em um jogo oficial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-divulga-lista-de-jogadores-relacionados-para-a-estreia-no-brasileirao-2024/

Inter divulga lista de jogadores relacionados para a estreia no Brasileirão 2024

2024-04-13