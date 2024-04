Grêmio Grêmio realiza último treino antes da estreia contra o Vasco neste domingo pelo Brasileirão 2024

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Tricolor fez último treino antes da estreia no Brasileirão Foto: Renan Jardim/Grêmio Tricolor faz último treino antes da estreia no Brasileirão (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

Na manhã deste sábado (13), o Grêmio realizou o último treino no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Neste domingo (14), o Tricolor disputa o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro 2024 contra o Vasco, no estádio São Januário, às 16h.

O treino desta manhã iniciou com um aquecimento orientado pela equipe de preparação física no gramado, com o elenco dividido em pequenos grupos para movimentação com bola. Toques rápidos, agilidade e condução de jogada.

Em seguida, os jogadores participaram de uma atividade tática em campo reduzido com finalização no gol. Houve muita movimentação entre os setores e organização defensiva e ofensiva.

Logo depois do treinamento desta manhã, a equipe iniciou o processo de concentração e deslocamento para o Rio de Janeiro.

