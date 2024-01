O começo da temporada do Inter está enfrentando problemas com as lesões de seus goleiros. Após as lesões de Sérgio Rochet e Ivan, o Colorado irá reconsiderar a utilização do goleiro Keiller. Contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho, o jogador deve ficar no banco de reservas.

O goleiro titular para esta partida será Anthoni. Ele fez sua estreia como profissional do Inter contra o Avenida, na primeira partida da temporada de 2024. Ele será uma aposta da direção colorada para os primeiros jogos.

Como Ivan rompeu os ligamentos, Anthoni terá mais oportunidades para mostrar seu valor perante o técnico Eduardo Coudet.

Além disso, o goleiro da base do Inter, Henrique Menke, de 17 anos, também está treinando com o elenco principal desde segunda-feira (22).